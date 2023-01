Forspoken erschreckt Fans mit seinen hohen Systemanforderungen

Forspoken weckt viele Hoffnungen und Sorgen zugleich bei Fans von Open Worlds. Einerseits klingen das actionreiche Magie-System und die Parkour-Akrobatik mächtig spannend, andererseits entzünden sich immer wieder Debatten an dem Spiel. Etwa, ob die Protagonistin zu viele bemüht coole Sprüche klopft. Oder ganz aktuell: Was ist mit den Systemanforderungen los?

Wir erklären, was euer PC für Forspoken können muss - und warum unser Tech-Experte gerade aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr rauskommt.

Das sind die Systemanforderungen von Forspoken

Schauen wir uns zunächst an, was Publisher Square Enix zu den PC-Anforderungen bekannt gegeben hat. Die minimalen Voraussetzungen klingen noch recht moderat, für Ultra-Grafik wird es aber seltsam anspruchsvoll. Klar, das Spiel sieht richtig gut aus, aber so ganz verstehen wir manche Anforderungen trotzdem nicht.

Grundsätzlich gilt: Windows 10 oder 11 sind Pflicht und ihr braucht saftige 150 GB freien Speicherplatz auf der Festplatte, am besten einer SDD.

Minimale Systemanforderungen (für 30 FPS bei 720p Auflösung)

CPU: AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-3770

AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-3770 GPU: RX 5500 XT (8 GB) oder GTX 1060 (6 GB)

RX 5500 XT (8 GB) oder GTX 1060 (6 GB) RAM: 16 GB

Empfohlene Systemanforderungen (für 30 FPS bei 1440p Auflösung)

CPU: AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-8700K GPU: RX 6700 XT (12 GB) oder GTX 3070 (8 GB)

RX 6700 XT (12 GB) oder GTX 3070 (8 GB) RAM: 24 GB

Systemanforderungen für beste Grafik (für 60 FPS bei 2160p Auflösung)

CPU: AMD Ryzen 5 5800X oder Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 5 5800X oder Intel Core i7-12700K GPU: RX 6800 XT (16 GB) oder RTX 4080 (16 GB)

RX 6800 XT (16 GB) oder RTX 4080 (16 GB) RAM: 32 GB

Falls ihr euch beim letzten Punkt erstmal hinsetzen musstet, das ging uns ähnlich. Wir haben deshalb unseren Tech-Experten Sören nach seiner fachlichen Einschätzung gefragt, was denn bei den Anforderungen los ist.

Sören Diedrich: Beim Blick auf die offiziellen Forspoken-Systemanforderungen schoss mir direkt durch den Kopf: »Diese Daten beruhen nicht auf Messungen, sondern auf groben Hochrechnungen.« Gut zu erkennen ist sowas immer an exotischen Angaben wie den krummen 24 GByte RAM, die für die empfohlenen Settings aufgeführt werden. Offenbar scheint Square Enix selbst noch nicht so genau zu wissen, in welch technischem Zustand sich Forspoken denn nun zu Release befindet. Überhaupt: Die Leistungsstufe »Empfohlen« ist meines Erachtens der eigentliche Aufreger. Ja, dass eine RTX 4080 für maximale Details aufgeführt wird, kommt nicht alle Tage vor. Aber wir sprechen hier von 4K/60 FPS bei Ultra-Einstellungen, da kann ein ambitionierter Open-World-Titel durchaus drankommen. Zumal oft bereits leicht reduzierte Details große Auswirkungen auf die Bildrate haben und der PC hoffentlich von DirectStorage profitieren sollte (wenn es sauber implementiert wurde). Aber eine RTX 3070 für läppische 30 FPS in WQHD? Meine Optimierungs-Sirenen machen schon mal einen Probealarm! Der Release wird zeigen, ob Forspoken technisch sauber läuft oder nicht. Die Vorzeichen stehen aber nicht unbedingt günstig - vor allem, weil bereits die PS5-Demo alles andere als rund lief und regelmäßig von Bildstottern geplagt wurde. Bei inkonstanten 30 FPS, wohlgemerkt!

Bei Reddit und Twitter hat die Bekanntgabe entsprechend viel Spott und Diskussionen losgetreten, ob Forspoken möglicherweise schlecht optimiert und ob das für einen Vollpreistitel angemessen ist. Immerhin stecken auch einige technische Schmankerl in der PC-Version des Open-World-Adventures. Hier der Überblick von Square Enix:

Schafft euer PC Forspoken auf höchster Leistung? Glaubt ihr an eine durchwachsene Optimierung oder denkt ihr, so sieht die Zukunft des Gamings eben aus?