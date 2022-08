Forspoken hat das Potenzial, ein richtig spannendes Open World-Abenteuer mit einer völlig unverbrauchten Prämisse zu werden: Im neuen Spiel von Square Enix, das Anfang 2023 erscheinen soll, verschlägt es eine ganz normale junge Frau aus der US-Metropole New York in eine Fantasy-Welt voller Magie und Drachen.

Ein taufrischer Teaser-Trailer, der die interessantesten Verkaufsargumente von Forspoken auf knappe 30 Sekunden herunterbricht, kommt aber gerade nicht allzu gut an: Auf Twitter sorgt der Werbespot für massive Kritik und Spott. Zusätzlich hagelt es einen Haufen Memes, die den Trailer gezielt auf die Schippe nehmen. Doch was genau lief eigentlich schief?

Falls ihr euch unabhängig von dem neuen Teaser-Trailer für Forspoken interessiert, dann werft am besten einen Blick in unsere ausführliche Preview: Elena fasst für euch zusammen, warum die Open World sie neugierig macht, aber die Magie sie richtig begeistert:

Forspoken-Trailer wird zur Meme-Maschine

Das zeigt der Trailer: Der Werbespot zeigt circa 30 Sekunden an Forspoken-Gameplay, das per se nicht einmal in der Kritik steht. Stattdessen sorgt vor allem das Voice-Over für Kritik, im Zuge dessen die Protagonistin Frey das Gezeigte sehr schnippisch, fast schon sarkastisch kommentiert und das übernatürliche Geschehen vehement infrage stellt.

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den Trailer, um euch ein Bild davon zu machen:

So reagieren die Twitter-User: Bei vielen Nutzern der Social-Media-Plattform kommt der Trailer gar nicht gut an. Viele User kritisieren, dass das Video ihnen vorschreibe, wie sie gegenüber Forspoken zu empfinden haben und das gezeigte Gameplay gekünstelt aufbausche.

Zahlreiche Twitter-Nutzer nehmen den Trailer aufs Korn, indem sie den von Frey gesprochenen Text einfach auf andere Videospiele übertragen. Von God of War und Bloodborne über Dark Souls und Doom bis zu Silent Hill und Max Payne oder sogar Tony Hawk und Phoenix Wright lassen sich aktuell unzählige Parodien des Forspoken-Trailers finden.

Wir haben hier nur eine Handvoll Beispiele eingebaut, um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen:

Wo genau liegt eigentlich das Problem? Zwischen all dem Spott findet sich aber auch fundierte Kritik. So meldet sich im Zuge der Meme-Welle mit Derek Lieu ein Werbetexter zu Wort, der sich beruflich mit dem Entwerfen von Trailern beschäftigt. Er erklärt im Zuge eines Threads, was genau bei Forspoken schief gelaufen ist - und warum das für so viel Kritik sorgt.

Die wichtigsten Punkte haben wir für euch zusammengefasst:

Der Trailer soll den Zuschauer direkt ansprechen, was laut Lieu immer riskant ist, da der Grad zwischen dem Begeistern und Abschrecken des Konsumenten extrem schmal ist.

Der Erzähler selbst wirkt wie ein Verkäufer, der den Zuschauer vom gezeigten Produkt überzeugen möchte. Dabei kann es problematisch werden, wenn dem Zuschauer aufgedrückt wird, wie cool das Gezeigte eigentlich sein soll.

Hat sich der Konsument mit dem Produkt noch nicht angefreundet, kann ein übermotivierter und -enthusiastischer Verkäufer extrem abschreckend wirken und zur Ablehnung des eigentlichen Produkts führen - also genau das Gegenteil erreichen, worauf ein Trailer abzielt.

Erschwerend kommt beim Forspoken-Trailer hinzu, dass der über das Video gelegte Text zusätzlich den eingesprochenen Dialog betont. Lieu zufolge legt zufolge legt der Werbespot damit zusätzlichen Fokus auf den schwächsten Part des Werbespots.

Außerdem gibt es laut Lieu einen großen Unterschied zwischen dem Gezeigten und Gesprochenen. Das erzeugt eine zusätzliche Diskrepanz, weil nur ein Aspekt beim Zuschauer hängen bleibt. In diesem Fall wohl das viel kritisierte Voice-Over.

Wie könnte Forspoken es besser machen? Zu guter Letzt bringt Lieu noch zwei Beispiele dieser Art von Trailer, die seiner Meinung nach wesentlich besser funktionieren: Broforce und Battleblock. Dass es sehr viel schlimmer als bei Forspoken laufen kann, ist aber ebenfalls möglich. Erinnert ihr euch beispielsweise noch an diesen Trailer zu Mighty No. 9?

Was ihr sonst zu Forspoken wissen solltet

Forspoken erscheint am 23. Januar 2023 für PC und Playstation 5. Das Action-Adventure dreht sich um die junge Frau Frey Holland, die eines Tages plötzlich aus New York in die Fantasy-Welt Athia katapultiert wird. Dort scheint sie selbst über übermenschliche Kräfte zu verfügen und wird in einen Kampf gegen Monster und andere Kreaturen hineingezogen.

Uns hat Forspoken vor allem wegen seiner Grafik begeistert. Inwiefern die Open World zu einem Problem werden kann, thematisiert Maurice in seiner ausführlichen Video-Preview zu dem kommenden Spiel. Macht euch am besten selbst ein Bild:

Was haltet ihr von dem kontroversen Forspoken-Trailer: Findet ihr den Werbespot vergleichbar schlimm oder haltet ihr die Aufregung für übertrieben? Freut ihr euch auf das Spiel selbst oder lasst euch das bisher Gezeigte kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!