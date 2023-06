Die PC-Partnerschaft zwischen Starfield und AMD könnte Nvidias Premium-Features blockieren

Starfield und AMD machen gemeinsame Sache - mit Konsequenzen für Nvidia-Besitzer? (Quelle: Bethesda/AMD)

In wenigen Monaten soll Starfield endlich in den (digitalen) Verkaufsregalen stehen - entsprechend rührt Bethesda Entertainment kräftig in der Werbetrommel zum Weltraum-Epos.

Nachdem sich der Publisher kritisch über einen Playstation-Port geäußert und erklärt hatte, dass Starfield so zu einem schlechteren Spiel geworden wäre, kommt nun die nächste Exklusivität in die Partie.

Wie AMD ankündigte, konnte man Starfield als exklusives PC-Partnerspiel gewinnen und präsentiert die versprochenen Optimierungen stolz im YouTube-Video:

AMD-Optimierungen für PC und Xbox Series X|S

Demzufolge haben AMD und Bethesda eng zusammengearbeitet, um Starfield sowohl für den PC als auch für die Xbox zu optimieren. Spezifisch werden hierbei die aktuellen CPU- und GPU-Generationen rund um Ryzen 7000 und Radeon 7000 genannt.

Bei den Optimierungen handelt es sich etwa um den Einsatz von Multithreading-Code, von dem die Performance auf beiden Plattformen deutlich profitieren soll.

Game Director Todd Howard betont hingegen erneut, dass Starfield das ehrgeizigste Spiel bedeutet, das Bethesda je entwickelt hat. Zusammen mit AMD-Entwicklern arbeitete das Studio am Code auf Basis der Creation Engine 2, um etwa das KI-Upscaling mithilfe von FSR 2 zu optimieren.

Bleiben DLSS und XeSS bei Starfield außen vor?

Die Community-Reaktionen im Netz äußern sich allerdings deutlich weniger begeistert über die AMD-Partnerschaft. Schließlich sind erst jüngst Vermutungen laut geworden, dass der Radeon-Hersteller bewusst Spiele für Nvidia-Technologien wie DLSS blockiert.

Entsprechend wird auch zu Starfield spekuliert, dass die Kooperation mit AMD dazu führen könnte, dass weder Nvidia DLSS noch Frame Generation zum Release unterstützt werden. Selbiges würde in dem Fall vermutlich auch für Intels XeSS gelten.

Eine konkrete Antwort seitens Bethesda zur Thematik steht auf unsere Nachfrage hin noch aus - sobald wir hier eine Bestätigung oder ein Dementi haben, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Und auf Twitter der übliche Nvidia vs. AMD -Community-Krieg

In den gängigen Social-Media-Kanälen folgt nach der Ankündigung fast schon erwartungsgemäß das verbale Gezerre zwischen Anhängern des roten und grünen Grafikkarten-Lagers.

Teilweise wird sogar zu einem Boykott von AMD aufgerufen, da diese Partnerschaft ein weiterer Nachweis für die Anti-Wettbewerbs-Maßnahmen sei, die der Hersteller durchführe.

Selbst im AMD-eigenen Subreddit wird die Ankündigung kritisch beäugt, wenn die beliebtesten Kommentare als Stimmungsindikator herhalten.

Als Beispiel wird etwa der jüngste Launch von Star Wars Jedi: Survivor angeführt, der ebenfalls mit einer AMD-Partnerschaft beworben wurde und mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Auch Bethesdas jüngste Launch-Historie macht den kommentierenden Usern Sorgen, wie optimiert und flüssig Starfield wirklich auf PC und Xbox laufen wird - und das, obwohl letztere mit einer 30-FPS-Limitierung genau solche Ruckler vermeiden will.

Was erwartet ihr von der Partnerschaft zwischen AMD und Starfield? Ist fehlendes DLSS und Frame Generation für die PC-Spieler unter euch ein Grund, auf die Konsolenversion umzusteigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!