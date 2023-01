Solche futuristischen PC-Gehäuse habt ihr noch nie gesehen – und das aus gutem Grund

Bei kaum einem anderen Bauteil eines PCs kann man so kreativ sein wie beim Gehäuse. Egal, welche Form oder welches Material - gefühlt wurde schon aus allem ein PC-Gehäuse gebaut. Beispiele dafür sind das Lego-Gehäuse von MSI, das ihr im Video weiter unten seht, oder Cooler Master, die mit dem Shark X einen PC verkaufen wollen, der aussieht wie ein Haifisch.

Mittlerweile können sich Modder Inspiration und Ideen für einzigartige PCs von Bildgenerator-KIs holen. Den Anfang macht der Redditor Hybective, der mehrere Mini-ITX-Gehäuse-Entwürfe mit der KI Midjourney generiert hat.

Die verschiedenen Designs sind zwar nicht immer realistisch, geschweige denn leicht oder überhaupt umsetzbar - was auch erklärt, warum wir einige der KI-Designs noch nicht in dieser Art gesehen haben. Aber zumindest stellen sie potenziell eine coole Vorlage für echte Builds dar (via PC Games Hardware).

Der Gamesphere lässt grüßen

Wer sich die verschiedenen Designs anschaut, könnte meinen, dass sie von Wheatley aus Portal 2, inspiriert sind. In Wahrheit liegt die Inspiration des Redditors noch viel weiter in der Vergangenheit.

In der alten Nickelodeon-Serie Drake & Josh kam in einigen Folgen der sogenannte »Gamesphere« vor, eine kugelrunde Spielekonsole, die eine offensichtliche Parodie des Nintendo Gamecube war. Seither wünscht sich Hybective eine Realität mit sphärischen PCs.

Deswegen war der Begriff »Sphere« des Öfteren Teil der Text-Anweisung für die KI. Einer der Befehle war etwa »Sphere ITX PC build hyper realistic«.

Hybective möchte eines der Designs sogar selbst nachbauen. Er ist ein erfahrener 3D-Modellierer und besitzt einen 3D-Drucker. In einem Kommentar schreibt er, dass er schon bald die ersten Teile für den PC bestellen wird und sich an das Projekt herantwagt. Aber einen PC in einer Kugel zu entwerfen wird definitiv nicht einfach.

Beispielsweise hatte schon der amerikanische Hersteller für ergonomische Büroartikel VIVO die Idee für ein sphärisches PC-Gehäuse. Diese wurde allerdings schnell verworfen, da es sehr schwierig war, eines zu entwerfen, das nicht nur gut aussieht, sondern auch Platz für die standardisierten Komponenten bietet, ohne dass das Gehäuse sehr groß ausfallen müsste.

Gehäuse-Hersteller InWin hatte dieselbe Idee und den Plan sogar zu Ende geführt. Der Inwin Winbot ist ein kugelrundes PC-Gehäuse, das nicht nur riesig und komplex ist, sondern auch extrem teuer. Ganze 4000 Euro hat es seinerzeit gekostet und es war nur in einer limitierten Auflage verfügbar. Mehr dazu könnt ihr in unserem Artikel nachlesen, den wir damals dazu verfasst haben:

Wie findet ihr die Idee, eine Bildgenerator-KI für die Inspiration von Modding-Projekten zu verwenden? Und was ist eure Meinung zu sphärischen PC-Gehäusen? Schreibt es uns in die Kommentare!