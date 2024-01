Microsofts neuer Copilot Pro bringt KI-gestützte Office-Funktionen für den Rest von uns

Die Pro-Variante war eigentlich nur Unternehmen mit mindestens 300 Plätzen vorbehalten. Jetzt könnt ihr sie auch privat nutzen (Quelle: Video, Microsoft)

Microsofts Copilot-KI-Funktionen in Office-Programmen - diese Funktion war bisher nur größeren Firmen vorbehalten und wurde bereits im November 2023 veröffentlicht.

Copilot ist ein KI-basierter, digitaler Assistent, der euch bei euren täglichen Aufgaben unterstützen soll. Nach etwa 2 Monaten ist die Pro-Version auch für uns freigeschaltet worden – vorausgesetzt, man zahlt. Dazu gleich mehr.

Kostenpunkt: 22 Euro pro Monat

Copilot Pro ist gestern für Privatlizenzen gelauncht worden und kostet einen monatlichen Abo-Beitrag. Dafür bekommt ihr Zugang zu den KI-gestützten Funktionen in den Microsoft-365-Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Word und Excel. Das Pro-Abo ersetzt aber nicht die Office-Lizenz! Ihr benötigt immer noch mindestens eine Family- oder Personal-Lizenz.

Das Abo verspricht euch Zugriff auf das neueste OpenAI-Modell (auf das Copilot aufgebaut ist) sowie die Möglichkeit, einen auf euch zugeschnittenen Copilot GPT zu basteln.

Microsoft hat dazu auch ein kleines Video veröffentlicht:

Was könnt ihr damit anstellen?

Falls ihr bereits eine der genannten 365-Grad-Office-Lizenzen besitzt, könnt ihr mit diesem zusätzlichen Abo ab heute sofort den Zugang zu Copilot und all seinen KI-Funktionen in der Office-Umgebung erhalten. Das gilt für Office-Apps auf Macs, Windows-Geräten sowie iPads.

Im Video wird beispielsweise die Funktion, E-Mail-Verläufe zusammenzufassen oder schnell einen Post für Instagram zu schreiben, gezeigt. Ein Word-Absatz liest sich komisch? Kein Problem, die KI kann ihn umformulieren. Gerade für Büroarbeiten verspricht Copilot hier eure Kreativität und Effizienz zu boosten.

Außerdem gibt es laut der Webseite um die Copilot-Lizenzen folgende Funktionen dazu: Ihr könnt dank DALL-E 3 KI-Bilder im Querformat noch schneller im Programm Designer (ehemals Bing Image Creator) generieren lassen.

Neben diesen Funktionen könnt ihr dank des Copilot Pro Abos auch direkt auf die neuesten OpenAI-Modelle zugreifen. Microsoft verspricht euch Zugriff auf GPT-4 und GPT-4 Turbo in Copilot sowie schnellere Leistungen, falls die Auslastung rund um die KI hoch sein sollte.

Ob es euch die Kosten von 22 Euro pro Monat wert sind zusätzlich zur Office-365-Lizenz, müsst ihr für euch selbst entscheiden.

Was denkt ihr über Copilot im allgemeinen - Top oder Flop? Lohnt sich so ein 22-Euro-Abo eurer Meinung nach für diese Funktionen oder ist das eigentlich nur eine nette Spielerei? Verwendet ihr GPT-Funktionen bereits jetzt in eurer alltäglichen Arbeitsumgebung? Wird sich dieses Abo durchsetzen oder zielt das vor allem auf die Powernutzer der Office-Programme? Schreibt uns eure Gedanken und Ideen dazu gerne in die Kommentare.