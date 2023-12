Galaxy S24: Der Preis der Samsung-Handys steht wohl fest - mit guten und schlechten Nachrichten

In wenigen Wochen steht die Enthüllung der Galaxy-S24-Serie an. Inzwischen ist bereits einiges zu den technischen Daten der neuen Samsung-Smartphones bekannt, doch in einem Punkt waren sich die Leaks uneins: Wie viel werden das Galaxy S24 sowie die Plus- und Ultra-Version kosten?

Bisher gab es nur vermeintliche Informationen eines südkoreanischen Newsportals, laut dem die UVP des Galaxy S24 identisch zu seinem Vorgänger bleiben soll.

Dem widerspricht nun ein anderer Leak: Wie der im Hinblick auf Vorabinformationen als zuverlässiger geltende Blog GalaxyClub berichtet, werden die Preise des Galaxy S24 doch leicht angepasst.

Preis, Speicher und mehr Die wichtigsten Infos zum Galaxy S24 stehen wohl fest von Jusuf Hatic

Demzufolge werden zumindest die Euro-Preise des Galaxy S24 und Galaxy S24+ etwas günstiger als bei der vorhergehenden Generation, das Galaxy S24 Ultra hingegen soll im Fall der 256-GByte-Version leicht teurer werden.

Die Anpassung ziehe sich durch alle Speichervariationen hinweg durch und äußert sich laut Galaxy Club wie folgt:

Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra 128 GByte 899 Euro - 256 GByte 959 Euro 1.149 Euro 1.449 Euro 512 GByte - 1.269 Euro 1.569 Euro 1 TByte - - 1.809 Euro

Sollte dieser Leak stimmen, wären sowohl das reguläre als auch das Plus-Modell des Galaxy S24 etwa 50 bis 60 Euro günstiger. Das Galaxy S24 Ultra mit 256 GByte wäre hingegen ebenfalls um 50 Euro nach oben gegangen, während die Variante mit doppeltem Speicher ein quasi identisches Preisschild erhält.

Dass die angesprochene S24-Ultra-Version teurer wird, liegt zumindest nahe: Schließlich hat diese nach aktuellem Stand 12 GByte Arbeitsspeicher verpasst bekommen, im Vorgänger waren hier (bei 256 GByte Speicher) nur 8 GByte RAM verbaut.

Dazu würde auch passen, dass Samsung zur 512-GByte-Variante des Galaxy S24 Ultra kaum nennenswerte Preisanpassungen vornimmt, schließlich hatte diese auch im Vorjahr ebenjene 12 GByte RAM integriert.

Die genannten Preise dürften so auch für Deutschland gelten: Zwar orientiert sich GalaxyClub als niederländisches Portal an den Benelux-Staaten, doch unterscheidet sich die UVP zwischen den beiden Regionen aufgrund von Steuern allenfalls geringfügig.

Samsung wird seine Flaggschiff-Serie rund um das Galaxy S24 größtenteils günstiger machen - aber reicht euch die Preissenkung auch oder sind die Smartphones immer noch zu teuer für euren Geschmack? Habt ihr eines der Samsung-Handys auf dem Merkzettel oder seht ihr euch bei anderen Herstellern um? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!