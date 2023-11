Galaxy S24: Nach Xiaomi wird wohl auch Samsung dieses neue iPhone-Feature kopieren

Das Xiaomi 14 Pro (links) ist auch in einer Titanvariante verfügbar. Das Metall ist einer der Highlights der iPhone 15 Pro-Modelle (rechts). (Bild: Xiaomi / Apple)

Apple hat vor einigen Wochen das neue iPhone 15 Pro Modell mit einem einzigartigen Titangehäuse und einer neuen Aktions-Taste angekündigt. Während das allgemeine Design mehr oder weniger dem iPhone 14 Pro gleicht, bleibt das neue Gehäusematerial das Highlight für dieses Jahr, das vielen in Erinnerung geblieben ist. Daraufhin folgte das Xiaomi 14 Pro, das auch in einer Titan-Version verfügbar sein wird.

Nun will wohl auch Samsung auf den neuen Trend aufsteigen. Laut einem neuen Bericht bereitet sich der koreanische Hersteller darauf vor, das Galaxy S24 Ultra mit einem Titangehäuse auszustatten.

Das iPhone wurde leichter, das Xiaomi 14 schwerer

TheElec soll erfahren haben, dass Samsung beim Galaxy S24 Ultra ein Titangehäuse verbauen wird. Das Unternehmen plant, Titan auf zusätzlichen Modellen seiner Geräte basierend auf der Marktreaktion anzubieten.

Samsung soll wohl schon seit mehr als zwei Jahren an der Verwendung von Titan in seinen Handys forschen, jedoch wurde die Entscheidung für eine Kommerzialisierung der Technologie erst in diesem Jahr getroffen worden sein. Dabei könnte der Release des iPhone 15 Pro eine Rolle gespielt haben.

Was bringt ein Titangehäuse? Bei den neuen iPhone 15 Pro-Modellen sieht und fühlt man den Unterschied. Der Titanrahmen ist unverwechselbar und sorgt für eine merkliche Gewichtsreduzierung im Vergleich zur 14. Generation:

iPhone 15 Pro Max vs. 14 Pro Max: 221 Gramm vs. 240 Gramm

iPhone 14 Pro vs. 14 Pro: 187 Gramm vs. 206 Gramm

Ein Titangehäuse garantiert allerdings nicht unbedingt eine Einsparung beim Gewicht, was sich beim Xiaomi 14 Pro zeigt. Hier ist die Titanversion sogar sieben Gramm schwerer (230 gegenüber 223 Gramm).

Laut dem Bericht von TheElec soll die Gewichtsreduzierung vom Samsung Galaxy S24 Ultra im Vergleich zu Apple marginal sein.

Titan verspricht zwar außerdem eine höhere Robustheit und Kratzfestigkeit, jedoch hat ein früher Test von JerryRigEverything gezeigt, dass man die Erwartungen niedrig halten sollte. Der Titanrahmen des iPhone 15 Pro war nicht kratzfester als der Aluminiumrahmen des iPhone 15.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Da Titan schwer zu bearbeiten und zu schneiden ist, könnten die anfänglichen Ausbeuten für Samsungs Galaxy S24 Ultra niedriger sein. Die Oberfläche wird im Luftfahrtsektor aufgrund ihrer Haltbarkeit und Leichtbauweise weit verbreitet eingesetzt.

Das Handy könnte dadurch teurer werden: Da Titan teurer ist und die damit verbundenen Verarbeitungskosten höher sind, könnten wir höhere Preise für das Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra erwarten. Der Bericht behauptet, dass die Titanrahmen bis zu 100 US-Dollar kosten.

Allerdings muss eine Preiserhöhung nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein - das hat Apple mit den iPhone 15 Pro-Modellen bewiesen.

Das Unternehmen wird die neuen Flaggschiffe voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ankündigen.

iPhone 15 Pro im Test Zuerst fand ich das iPhone 15 Pro langweilig, aber jetzt bin ich vom Handy überzeugt von Patrick Schneider

Was haltet ihr, dass mehr und mehr Handys einen Titanrahmen verbaut haben könnten? Besitzt ihr vielleicht selbst ein iPhone 15 oder 15 Pro und könnt davon berichten, ob sich das neue Feature gelohnt hat? Oder seht ihr darin zu wenig Mehrwert, dafür, dass die Handys potenziell teurer werden können? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!