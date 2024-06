Hochauflösende Bilder sollen zeigen, wie Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 und mehr aussehen

Wie werden Galaxy Watch 7 und Ultra aussehen?

Zu mehreren Galaxy-Wearables der nächsten Generation wurden neue Bilder veröffentlicht, die das Aussehen und Hinweise auf die Specs zeigen.

Darum ist das wichtig: Am 10. Juli steht das Unpacked-Event von Samsung an, auf dem nicht nur die kommende Foldable-Generation vorgestellt wird, sondern auch eine Vielzahl an Wearables.

Welche Produkte wir zu Galaxy Unpacked 2024 erwarten, findet ihr in der folgenden Übersicht:

Im Detail: Der bekannte Leaker Evan Blass hat auf X/Twitter zur Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra und den Galaxy Buds 3 hochauflösende Renderbilder geteilt.

Der Beitrag zeigt pro Produkt einen Render aus der Frontalansicht, über konkrete Spezifikationen gibt der Leaker keine weiteren Informationen preis.

Zur ebenfalls angekündigten Galaxy Watch FE gibt es keine Renderbilder – doch diese soll ohnehin identisch zur Galaxy Watch 4 sein.

Alle geleakten Bilder findet ihr in der nachfolgenden Galerie:

Das lässt sich vom Aussehen erahnen: Die Galaxy Watch Ultra dürfte das markanteste Wearable sein, das Samsung bisher produziert hat.

Dazu gehört etwa die Lünette, die mit orangefarbenen Akzenten versehen wird – unabhängig von der eigentlichen Farbe der Smartwatch.

Die Galaxy Watch 7 sieht indes optisch nahezu identisch zum Vorgänger aus, sodass hier keine großen Veränderungen zu erwarten sind.

Bei den Galaxy Buds 3 Pro scheinen vorhergehende Gerüchte bestätigt zu sein, wonach sich Samsung mit der neuen Generation am Design der Airpods Pro orientiert.

Wie eingangs erwähnt, müssen wir für eine finale Bestätigung nicht mehr lange geduldig sein: Am 10. Juli 2024 stellt Samsung auf dem Unpacked-Event alle geleakten Modelle offiziell vor.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Gibt es ein Wearable, auf das ihr beim Galaxy Unpacked Event besonders gespannt seid? Welche Verbesserungen wünscht ihr euch für die kommende Generation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!