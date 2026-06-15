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Eine Kopie von Super Mario hat gerade den Rekord für das teuerste Videospiel der Welt geknackt

Während wir seit Jahren über den Preisanstieg bei Videospielen diskutieren, geben reiche Sammler unterdessen Millionenbeiträge für seltene Spieleklassiker aus, jetzt wurde ein neuer Rekord geknackt.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
15.06.2026 | 17:46 Uhr

So viel Geld für ein Spiel? Da staunen auch Mario und Peach nicht schlecht. So viel Geld für ein Spiel? Da staunen auch Mario und Peach nicht schlecht.

Was ist das teuerste Videospiel der Welt? Wenn es nach regulären Verkaufspreisen geht, gewinnt wohl ein Steam-Spiel namens MolCollabo v2 mit einem stolzen Preis von 1.473 Euro. Der Begriff Spiel wird hier aber sehr großzügig angewandt, handelt es sich doch eine Software, mit der man Biomoleküle mit einer VR-Brille angucken kann.

Geht es dagegen um den Preis für eine einzelne Kopie eines Spiels, hantieren wir mit ganz anderen Zahlen: Der bisherige Rekordhalter war eine Kopie von Super Mario Bros., die für 2 Millionen US-Dollar über die Ladentheke ging. Dieser Rekord wurde aber jetzt nochmal deutlich überboten.

Und der Gewinner ist ...

Schon wieder ist es eine versiegelte Kopie von Super Mario Bros., die für eine beeindruckende Summe ihren Besitzer wechselt. Wie das Auktionshaus Heritage Auctions aus Dallas mitteilt, wurde das 40 Jahre alte Spiel für über 3 Millionen US-Dollar versteigert. Der bisherige Rekord wurde damit deutlich geschlagen.

Wenn ihr auch interessiert seid, könnt ihr übrigens auf der Website des Aktionshaus dem neuen Besitzer ein Angebot machen, Startpunkt 3,7 Millionen Dollar. Nur falls ihr gerade etwas Geld anlegen wollt.

Video starten 2:04 Im Trailer zum Super Mario Galaxy Film trifft Mario endlich auf einen seiner treuesten Begleiter

Die Kopie stammt laut dem Auktionshaus aus der zweiten Auflage des Spiels von 1986, erkennbar an einem besonderen Sticker, und ist in hervorragendem Zustand. In der Beschreibung fällt der Begriff des Heiligen Grals der Videospiel-Sammler. Nur drei versiegelte Kopien der zweiten Auflage existieren noch und diese ist im besten Zustand von allen.

Entdeckt wurde der Schatz übrigens in einem brandneuen Control Deck NES Bundle, das Spiel wurde also in den letzten 40 Jahren nicht einmal angerührt.

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Da möchte man doch gleich nochmal im Dachboden der Eltern wühlen: Vielleicht versteckt sich ja auch dort irgendein super seltenes Spiel, mit dem man für den Lebensabend ausgesorgt hat. Aber wie steht es um euch? Habt ihr auch schon mal Unsummen für ein Hobby ausgegeben und euch vielleicht sogar ein seltenes Sammlerstück ins Haus geholt? Verratet es uns in den Kommentaren!

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Super Mario Bros.

Genre: Adventure

Release: 14.02.2004 (GBA), 13.09.1985 (NES)

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