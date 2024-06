Der Gaming-Laptop eines Spielers wird von Ameisen befallen und er weiß nicht, wie er sie loswerden soll

Getier im Laptop? Das muss wirklich nicht sein. (Bild KI-generiert, Adobe Firefly)

Ein Spieler auf Reddit hat ein gewaltiges Problem: Sein Gaming-Laptop wird von Ameisen heimgesucht, die sich in Scharen in dem Gerät tummeln, als würde es ihnen gehören.

Der Nutzer mit dem Namen »Evening-Performer792« wendet sich mit verzweifelt an Reddit und fragt:

»Wie werde ich Ameisen in meinem Laptop los?«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ameisen im Laptop: Was tun?

Was hat der Spieler gegen die Ameisen unternommen? Aus dem Beitrag geht nicht hervor, dass er bereits etwas unternommen hat. Er scheint sich ganz auf die Community zu verlassen.

Was sagt die Community? Es wurden bereits mehrere Vermutungen angestellt. Darunter ist die Theorie, dass die Ameisen versuchen, ihre Leichen aus dem Computer zu bergen und damit Schwierigkeiten haben, so »itsfreepizza«:

»Meine Vermutung, warum er befallen ist, ist, dass seine Brüder im Inneren tot sind und sie seinen Leichnam holen wollen.«

Wie kann er sie loswerden? Das ist leider leichter gesagt als getan, dennoch gibt es einige Tipps online:

Laptop von allen Seiten schütteln. So werden die Ameisen angeblich ihre ungewohnte und für sie bedrohliche Umgebung wieder verlassen wollen (howtogeek.com).

Staubsauger benutzen und nach und nach reinigen (wobei hier die Ameisen womöglich zugrunde gehen).

Lappen mit Desinfektionsmittel anfeuchten und Laptop damit reinigen. Die Ameisen mögen anscheinend den Geruch nicht (bugsdefender.com).

Laptop aufschrauben und von Hand reinigen.

Spiele spielen oder Laptop in die Sonne legen. Ameisen mögen anscheinend keine Hitze und entfernen sich angeblich aus dem Laptop, wenn er zu warm wird.

Ameisen im Laptop: Ist das auch bei uns denkbar?

Woher kommen die Ameisen? Manche Ameisenarten sondern nach ihrem Tod tatsächlich einen Geruch ab, damit ihre Kameraden sie finden können, doch das ist wahrscheinlich nur ein nebensächlicher Grund für den Überfall auf den Laptop.

Es gibt einige Ameisenarten, die elektrische Geräte spitze finden – warum, weiß man übrigens noch nicht so ganz (via Ant-pests.com). Die sogenannte »Raspberry Crazy Ant« ist eines der besten Beispiele für Ameisen, die von Elektronik angezogen werden und dort hohe Schäden verursachen können.

Kann das auch in Deutschland passieren? Bisher gibt es die »Raspberry Crazy Ant« nicht in Europa, geschweige denn in Deutschland. Bisher macht sie nur in Nordamerika Ärger und zerstört dort PCs und andere Elektronik.