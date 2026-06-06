Star Wars enthüllt: Jar Jar Binks war offiziell nie ein Sith, aber trotzdem sowas wie Palpatines Schüler

Michse sein nix böse, nur ein bisschen hm … dummsi? Bildquelle: Disney / Star Wars

Jar Jar Binks – dieser Name allein sorgt bei Star-Wars-Fans für eine ganze Bandbreite an Emotionen. Die einen mögen den Gungan für seine Tölpelhaftigkeit, die anderen sind von seiner unbeholfenen Art maximal genervt. Fakt ist: Kalt lässt Jar Jar niemanden, der die Sternensaga ins Herz geschlossen hat.

Entsprechend ist Jar Jar auch Gegenstand vieler Fan-Mythen, die sich bis heute wacker halten. Eine davon lautet: Jar Jar Binks ist in Wahrheit ein böser Sith-Lord!

Dieser Mythos wurde inzwischen auch von den Verantwortlichen bei Star Wars höchstselbst aufgegriffen. Ein offizieller Comic enthüllt nämlich, dass Jar Jar und Kanzler Palpatine eine sehr … enge Arbeitsbeziehung hatten.

Ein Werkzeug für Palpatines finstere Pläne

Worum geht's genau? Im Comic Star Wars: Jar Jar #1 macht das Autorenteam (zu dem übrigens auch Jar-Jar-Darsteller Ahmed Best gehört) unmissverständlich klar, dass Jar Jar Binks in seiner Zeit als Senator von Palpatine beeinflusst und ausgenutzt wurde. Palpatine schmiert ihm Honig um den Mund, nennt den Gungan sogar seinen liebsten Abgeordneten .

Der spätere Imperator und insgeheime Sith-Lord ernennt Jar Jar schlussendlich zu seinem offiziellen politischen Vertreter auf dem Planeten Urubai. Der Plan dahinter ist so klar wie Bantha-Pippi: Der naive Jar Jar wird dort alles machen, was Palpatine von ihm verlangt, ohne dass es direkt auf den Obersten Kanzler zurückzuführen ist.

Palpatine nutzt bei Jar Jar die gleiche Taktik wie bei Anakin und anderen Figuren in seinem perfiden Schachspiel: Er schmeichelt ihnen und nutzt ihre Schwächen aus. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Palpatine irrt sich aber gewaltig. Denn Jar Jar Binks ist zwar nicht der Schlaueste, hat das Herz aber am rechten Fleck. Auch das stellt der Comic unmissverständlich klar, denn der Gungan spielt eine entscheidende Rolle in dem, was später zum Kampf gegen das Imperium führen wird.

Auf dem Planeten Urubai angekommen, findet Jar Jar schnell heraus, dass dort Arbeiter bis zum Tode schuften müssen, um seltene Rohstoffe für den späteren Bau des ersten Todessterns zu schürfen. Gemeinsam mit dem Jedi-Ritter Kelleran Beq (der in The Mandalorian ebenfalls von Ahmed Best verkörpert wurde) befreit Jar Jar die Aktivistin Mira Bridger – die Mutter des späteren Jedi und Widerstandskämpfers Ezra Bridger.

Ohne Jar Jar hätte es also kein Star Wars: Rebels gegeben und Ahsoka Tano hätte am Ende von Staffel 1 ihrer Serie ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt.

Der Schüler wird zum Meister

Palpatine hat Jar Jar also als Marionette rekrutiert. Doch am Ende des Comics dreht der Gungan den Spieß sogar um: Er nutzt seinen guten Draht zum Kanzler und die ihm verliehenen Rechte, um ein geheimes Netzwerk an potenziellen Widerstandskämpfern aufzubauen, die von Palpatine unterschätzt werden – so wie Jar Jar selbst.

Da hat sich Palpatine wohl geirrt: Jar Jar erkennt, dass er ausgenutzt wurde, und macht sich mithilfe seines Jedi-Freundes auf, um Gleichgesinnte zu versammeln. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Die Theorie rund um Darth Jar Jar kann also ab sofort getrost ad acta gelegt werden. Schließlich ist es dank der neuen Infos von offizieller Seite nur noch schwer vorstellbar, dass der Senator insgeheim doch ein Schurke ist. Vielmehr dürften sich die Verantwortlichen zum Ziel gesetzt haben, den Namen des manchmal doch ganz charmanten Gungans ein für alle Mal reinzuwaschen.

Aber: Auch Star Wars selbst hat sich bereits mehrfach augenzwinkernd mit der Frage beschäftigt, wie die Geschichte wohl mit einem Darth Jar Jar verlaufen wäre. Mehr dazu könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.