Gaming-Laptop öffnen leicht gemacht: Asus Strix Scar setzt bei der CES 2025 neue Maßstäbe

Der werkzeuglose Öffnungsmechanismus des ROG Strix Scar ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. (Quelle: Dave2D)

Ihr kennt sicher das Problem, ihr möchtet an eurem Notebook die SSD oder den RAM tauschen und steht vor dem Problem, das Gehäuse zu öffnen. In der Regel möchten die meisten Hersteller nicht, dass ihr die Bodenplatte abnehmt. Entsprechend schwierig kann sich die Demontage in einigen Fällen gestalten.

Entweder verwenden die Hersteller besonders kleine Torx-Schrauben, für die die meisten Normalsterblichen keinen Schraubendreher haben oder sie versehen, die Abdeckung mit gefühlt 1.000 Clips, die man mühsam und mit Samthandschuhen aufhebeln muss, damit man auch ja nichts kaputt macht.

(Quelle: Asus)

Asus hat jetzt bei seinen neuen ROG Strix Scar Notebooks einen völlig neuen Ansatz gewählt. Eigentlich ist die Idee so simpel, dass man sich die Frage stellt, warum sie erst jetzt realisiert wurde.

Statt einen Haufen Schrauben zu entfernen und Clips aufzuhebeln, versteckt der Hersteller vorn in der Mitte zwischen den beiden großen gummierten Standfüßen einen Schieber. Betätigt man diesen, lässt sich die gesamte Bodenplatte mit nur einem Handgriff abnehmen. Der bekannte YouTuber Dave2D konnte das Gerät bereits näher unter die Lupe nehmen und zeigt den kinderleichten Öffnungsvorgang in seinem Video.

So einfach und schnell seid ihr noch nie an das Innenleben eures Notebooks gelangt! Das Reinigen der Lüfter ist so schnell und problemlos erledigt. Bleibt zu hoffen, dass diese Idee viele Nachahmer findet.

Das Asus ROG Strix Scar in der 2025er-Version ist bisher nicht erhältlich. Wie das Asus ROG Strix 18 2024 im Test abgeschnitten hat, könnt ihr aber hier nachlesen: Starke Leistung, doch unerwartete Schwächen erschweren den Kauf

Verliere ich die Garantie, wenn ich mein Notebook öffne?

Diese Frage wird mir regelmäßig gestellt: Nein, ihr verliert nicht die Garantie, wenn ihr das Gerät öffnet, es sei denn, ihr beschädigt etwas.

Selbst wenn eine der Schrauben mit einem Siegel überklebt wurde, dürft ihr euer Notebook öffnen, um es aufzurüsten. Zumindest in Deutschland ist das so, in anderen Ländern kann die rechtliche Lage eine andere sein.

Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr grundsätzlich den Rechner öffnen dürft, um Komponenten wie RAM oder SSD zu tauschen. Oft ist aber die Demontage der Kühleinheit davon explizit ausgeschlossen.

Hier verwenden viele Hersteller noch einmal spezielle kleine Siegel oder einen speziellen Siegellack. Der Ausbau des Kühlsystems hat in vielen Fällen zur Folge, dass die Garantie eures Notebooks erlischt. Fragt hier im Zweifelsfall beim Hersteller nach, bevor ihr euch an die Arbeit macht.

Was haltet ihr von dem fast schon revolutionären Ansatz, dass der Anwender das Notebook ganz einfach ohne Werkzeug öffnen kann? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare.