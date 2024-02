»Mein Sohn möchte einen Gaming-PC, sind 400 Dollar genug?« – Vater löst riesige Diskussion aus

Die Reddit-Community ist sich uneinig, wenn es darum geht, ob 400 Dollar für einen Gaming-PC genügen. (Bild: stock.adobe.com - Ljupco Smokovski)

Mit einer solchen Resonanz hat der Reddit-Nutzer Ok-Story7241 vermutlich nicht gerechnet: Sein Beitrag mit dem Titel »Mein Sohn möchte einen Gaming-PC, sind 400 Dollar genug?« hat nicht nur für über 1.700 Kommentare gesorgt, sondern ihm laut Update auch eine kostenlose RTX 3080 beschert.

Diese Grafikkarte von Ende 2020 kommt laut dem Vater von einem großzügigen Community-Mitglied, das anonym bleiben will.

Sie ist alleine bereits ungefähr 400 Dollar wert, wenn man sie gebraucht kauft. Das macht trotz günstigerer Alternativen deutlich, wie knapp bemessen so ein Budget für einen Gaming-PC ist.

Die Diskussion bei Reddit dreht sich daher vor allem um zwei entscheidende Fragen:

Können 400 Dollar wirklich genug für einen Gaming-PC sein?

Wie empfehlenswert ist es, stattdessen auf eine Konsole wie die Xbox oder ein Gaming-Handheld wie das Steam Deck auszuweichen?

Wie so oft im Leben gilt aus unserer Sicht, dass es keine allgemeingültigen Antworten auf diese Fragen gibt, aber viele wichtige Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss.

Reichen 400 Dollar für einen Gaming-PC?

Ein Budget von 400 Dollar beziehungsweise knapp 370 Euro genügt für einen PC, mit dem man spielen kann, aber nicht für einen Rechner, den wir in der GameStar-Tech-Redaktion als Gaming-PC bezeichnen würden.

Unsere Kaufberatung für die besten Selbstbau-PCs startet aktuell nicht von ungefähr erst ab einem Budget von 580 Euro und auch in der Vergangenheit lag unsere Untergrenze mit 500 Euro meist ein gutes Stück höher.

Es kommt dabei aber vor allem darauf an, was und wie man spielen möchten.

Sollen es primär technisch anspruchslose Titel in Full-HD-Auflösung sein und hat man kein Problem damit, Grafikdetails und die Auflösung im Zweifel für ausreichend FPS zu reduzieren? Dann genügt ein günstigerer PC mit GPU, die im Prozessor integriert ist, statt ein PC mit dedizierter Grafikkarte:

Doch in den Kommentaren bei Reddit gibt der Vater an, dass sein Sohn Starfield spielen will - und dieser Titel stellt wie viele andere aktuelle Spiele klar höhere Anforderungen an die Hardware.

Das führt unweigerlich zu dem mit am meisten diskutierten Kommentar des Beitrags, der dem Vater zum Kauf einer Xbox rät.

Der Ersteller hat ihn gleich viermal bearbeitet, weil er so viele Antworten darauf erhalten hat, die seine Empfehlung kritisierten. Aber ist die Kritik auch berechtigt?

Soll der Vater lieber eine Konsole kaufen?

Manch ein PC-Spieler würde die Xbox im Vergleich mit Gaming-Rechnern zwar als Toaster bezeichnen, je nach Budget, Einsatzzweck und bevorzugten Spielen kann eine Konsole aber die bessere (und vor allem günstigere) Alternative sein.

Ein PC ist bei den Einsatzbereichen offensichtlich flexibler als eine Konsole, weil sich darauf Software für nahezu jeden Zweck installieren lässt, die bei der Bedienung mit Maus und Tastatur viele Möglichkeiten eröffnet.

Aus unserer Sicht kann eine Konsole im Vergleich mit einem ähnlich teuren PC aber dennoch die bessere Option sein, wenn es nur darum geht, Spiele zu spielen.

Letztlich ist die Wahl der geeigneten Hardware immer eine Frage des Budgets sowie der eigenen Ansprüche und Gewohnheiten, was auch die bei Reddit entbrannte Diskussion einmal mehr deutlich macht.

Eine andere Diskussion mit ähnlichem Hintergrund war erst kürzlich Thema bei uns:

Spieler wechselt nach zehn Jahren vom Controller zur Maus - das ist sein Fazit nach nur einer »Nacht«

Wozu würdet ihr dem Vater raten? Sollte es bei so einem Budget doch besser eine Konsole sein? Ist es dagegen eher angeraten, mit dem Kauf noch etwas zu warten, um mehr Geld sparen beziehungsweise das Budget erhöhen zu können? Oder kommt man zur Not auch schon mit einem PC für 400 Dollar zu Recht, wenn man seine Ansprüche entsprechend senkt? Schreibt es gerne in die Kommentare!