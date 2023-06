Garantiefälle: Laut einem Online-Shop gehen diese Produkte am häufigsten kaputt

Welche Geräte sind die häufigsten Garantiefälle? (Quelle: Nikolai Chernichenko via Unsplash)

Quizfrage: Was möchte man beim Produktkauf nie in Anspruch nehmen müssen, doch wenn es so weit ist, ist man froh, dass es sie gibt?

Antwort: Die Herstellergarantie.

Innerhalb der Garantiezeit, die je nach Marke und Produkt unterschiedlich lang ausfallen kann, verpflichten sich Hersteller freiwillig zu einer bestimmten Vorgehensweise, wenn das gekaufte Gerät kaputtgeht.

Damit kann etwa eine Reparatur oder ein direkter gleichwertiger Tausch des alten Produkts gemeint sein. Die Garantie selbst ist allerdings nicht zu verwechseln mit der Gewährleistung, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist und in der Regel bei 24 Monaten liegt.

Aber welche Produkte sind am häufigsten von solchen Garantiefällen betroffen? Die Antwort hierauf wird vom Online-Shop Galaxus angedeutet, welcher monatlich eine Statistik der Garantiefallquoten veröffentlicht.

Damit verspricht der Shop eine Entscheidungshilfe, ob Kunden vielleicht ein weniger defektanfälliges Gerät der Konkurrenz kaufen wollen.

Garantiefälle bei Galaxus: Haushaltsgeräte schneiden am schlechtesten ab

Die zum Stand Juni 2023 ausgewertete Statistik erklärt, dass insgesamt 0,4 Prozent der bei Galaxus gekauften Produkte in den vergangenen 24 Monaten zum Garantiefall wurden.

Wenig überraschend steckt hier der Löwenanteil in den vier beliebtesten Produktgruppen:

Haushaltsgeräte (0,83 Prozent)

IT (0,7 Prozent)

Unterhaltungselektronik (0,69 Prozent)

Mobilgeräte (0,67 Prozent)

Wie Galaxus erklärt, seien diese Gruppen naturgemäß anfälliger für Defekte als beispielsweise Kochtöpfe oder Tennisschläger . Ebenso spiele hier der Kaufpreis eine Rolle, denn bei teureren Produkten sei die Motivation, einen Garantiefall geltend zu machen, deutlich größer.

Innerhalb der einzelnen Warengruppen hingegen setzt sich eine eher unerwartete Gruppe an den ungewollten Spitzenplatz: Laut Galaxus gehen 5,6 Prozent der im Online-Shop gekauften E-Scooter und Hoverboards innerhalb der Garantiezeit kaputt.

Löst man die Produktgruppe in ihre Einzelteile auf, schneiden die E-Scooter noch schlechter ab: Gleich 7,2 Prozent der gekauften Scooter werden laut Galaxus aufgrund eines unverschuldeten Defekts zu einem Garantiefall.

Am häufigsten werden laut Galaxus abgebrochene Teile sowie Kugellager- und Reifenschäden moniert. Der Einkaufspreis spiele hierbei keine Rolle; teure E-Scooter seien genauso fehleranfällig wie Billigmodelle.

Komplettiert wird die Flop 3 von Babyphones (2,89 Prozent) und Kopfhörern (2,19 Prozent).

Wer wie wir Drucker und Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen oder Trockner an der Spitze erwartet hat, muss in der Auflistung etwas weiter nach unten schauen: Mit 1,27 respektive 1,08 Prozent liest sich die Garantiefallquote verhältnismäßig gut.

Bei welchen Produkten und Marken hattet ihr einen Garantiefall? Gab es Fälle, wo die Abwicklung schnell ging oder musstet ihr ewig auf Ersatz warten? Welche Hersteller gelten für euch als besonders (un)zuverlässig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!