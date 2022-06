Geforce Now bringt 120 FPS auf Android-Geräte - doch das kostet

Nvidias Game-Streaming-Service möchte in den kommenden Wochen das Streamen mit 120 Bildern pro Sekunde auch für Mobilgeräte verfügbar machen. Dafür braucht ihr allerdings die passende Mitgliedschaft und das passende Smartphone beziehungsweise Tablet. Denn das neue Feature ist nur mit dem teuerste Geforce-Now-Abo möglich.

Jede Woche verfasst Nvidia einen kleinen Newsletter zum sogenannten GNF-Thursday, also Gefonce-Now-Donnerstag. Hier stellt das Unternehmen Neuerungen für den Service vor und neue Spiele, die in den Dienst aufgenommen werden. In diesem Newsletter kündigt Nvidia an, dass alle Smartphones mit 120-Hertz-Bildschirm bald auch mit echten 120 Hertz spielen können. Zusätzlich ist die sogenannte RTX-3080-Mitgliedschaft für rund 20 Euro im Monat Voraussetzung.

iPhones gehen wohl leer aus

Die Formulierung im Newsletter lässt vermuten, dass alle Smartphones mit 120-Hertz-Display bald auch mit 120 FPS streamen können. Das scheint aber nicht der Fall, wenn man den Kollegen von 9 to 5 Google glaubt. Diese haben nämlich nachgefragt, ob auch iPhones und iPads unterstützt werden.

Laut Nvidia ist das Feature nur über die native Android-App verfügbar, wodurch Apple-Geräte auch weiterhin mit maximal 60 Bildern pro Sekunde Streamen können, selbst mit 120-Hertz-Bildschirm. Ob auch iPhone-Nutzer früher oder später mit 120 FPS spielen können werden, ist derzeit noch unklar.

Das Smartphone zum Klappen und Zocken

Diese Geräte werden sicher unterstützt

Auf einer Support-Seite von Nvidia findet ihr eine Liste mit Geräten, die bereits vom Grafikkartenhersteller geprüft wurden und auf denen ihr mit den erhöhten FPS spielen könnt. Das bedeutet aber nicht, dass das Feature mit anderen Smartphones und Tablets mit 120-Hz-Display nicht funktioniert. Das sind die bereits zertifizierten Modelle:

Samsung S22/ S22+/ S22 Ultra

Samsung S21/ S21+/ S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Flip 3

Samsung Note 20 Ultra 5G

Samsung S20 FE EG

Asus ROG 5 Series

Google Pixel 6 Pro

One Plus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Ultra

Galaxy Tab S8/ S8+/ S8 Ultra

Galaxy Tab S7/ S7+

Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass der Service mit der erhöhten Bildrate auch auf anderen Geräten läuft, eine Garantie gibt es dafür aber nicht. Auch wann genau der Release stattfindet, ist unklar. Es kann gut sein, dass das Feature nach und nach ausgerollt wird. Wenn ihr derzeit darüber nachdenkt, Geforce Now eine Chance zu geben, haben wir den Service für euch getestet:

Nutzt ihr einen Cloud-Gaming-Service oder habt ihr Erfahrungen damit? Ist 120 FPS auf Smartphones ein spannendes Feature für euch? Lasst es uns gerne wissen.