»Das klingt eindeutig nach Daddy Cool« - GEMA verklagt Generator für KI-Lieder

Daddy Cool, Mambo No. 5 und mehr: Die GEMA verklagt Suno AI, weil damit generierte Songs klingen sollen wie die Originale. (Bild KI-generiert mit Adobe Firefly)

Im November 2024 reichte die GEMA eine Klage gegen OpenAI ein, da der Anbieter im Bereich der generativen KI seine KI mit unlizenzierten Songtexten trainiert haben soll.

Jetzt verklagt die GEMA Suno AI – eine KI, mit der über Prompts Songs erstellt werden können.

In Deutschland vertritt die GEMA die Urheberrechte von rund 95.000 Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern. Sie setzt sich dafür ein, dass die Künstler für die Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet werden.

In der veröffentlichten Pressemitteilung zur Klage sagt Dr. Tobias Holzmüller, der GEMA CEO:

Wie das Bundesministerium für Justiz sagt, gelten auch bei KI-generierten Werken die europäischen Regelungen zum Urheberrecht. Das heißt, dass KI-Anbieter keine Werke von Künstlern ohne deren Zustimmung für Trainingszwecke verwenden dürfen.

Auch OpenAI wurde bereits von der GEMA verklagt. Das Unternehmen hinter ChatGPT sieht sich nicht das erste Mal mit Copyright-Missbräuchen konfrontiert.

Was ist Suno AI?

Suno AI ist ein generatives Programm zur Erstellung von Musik mit Künstlicher Intelligenz. Hier könnt ihr über Prompts bis zu vier Minuten lange Songs zu generieren.

In der von der GEMA veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: