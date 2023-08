Google Chrome sieht in Windows 11 bald anders aus - so aktiviert ihr den neuen Look schon jetzt

Googles Chrome-Browser bekommt einen neuen Look spendiert.

Der altvertraute Look des Chrome-Browsers hat ausgedient. Google arbeitet gerade daran, dem Browser eine Frischzellenkur und damit wieder ein zeitgemäßes Design zu verpassen. Dabei soll sich das neue Design des Browsers stärker an dem Betriebssystem der Stunde, Windows 11, orientieren.

Während sich das Aussehen des Browsers ändert, soll die Funktionalität des Browsers hingegen die gleich bleiben. Buttons, Adresszeilen und Lesezeichen finden sich also immer noch an derselben Stelle wie bisher.

Wer den neuen Anstrich des Chrome-Browsers schon jetzt ausprobieren möchte, kann das bereits tun.

Google plant Refresh für den Chrome-Browser

Was ist passiert? Bereits seit einigen Wochen finden sich mehrere optische Änderungen für Chrome in den Beta-Kanälen des Browsers. Seit ein paar Tagen hat Google die Neuerungen mit der Version 116.0.5845.111 auch in den Produktiv-Kanal von Chrome integriert - wenn auch bisher nur gut versteckt.

Mit dem neuen Design, das auf den Namen Chrome 2023 refresh hört, soll sich der Browser stärker an die Mica-Designsprache von Windows 11 halten. In der Praxis heißt das: stärker abgerundete Fensterecken, neue Farben für einige Buttons und ein paar weitere Veränderungen.

Wann erscheint das neue Chrome-Design für alle? Bisher hat Google keinen festen Release-Termin für den Refresh des Browsers genannt. Da das Update jedoch die Jahreszahl 2023 im Namen trägt, ist mit einem Release noch in diesem Jahr zu rechnen.

Wie aktiviert man das Update schon jetzt? Das neue Design lässt sich schon jetzt per Flag im Browser aktivieren. Noch ist das neue Design experimenteller Natur, Bugs und Fehler können also jederzeit auftreten. Wirklich etwas kaputt machen kann man damit aber nicht.

Um den Refresh des Chrome-Browsers zu aktivieren, gebt ihr in der Adresszeile des Browsers zuerst chrome://flags ein.

Danach sucht ihr in dem Fenster per Suchleiste nach dem Begriff refresh 2023 und aktiviert dann alle relevanten Flags, darunter etwa #chrome-refresh-2023 und #chrome-webui-refresh-2023 .

Startet den Browser danach wie vorgeschlagen neu, um die Änderungen zu übernehmen und das neue Design auszuprobieren. Ihr könnt jederzeit auf das alte Design zurückwechseln, indem ihr die Flags wieder deaktiviert und den Browser erneut neu startet.

