Google feiert 25 Jahre Naruto mit einer neuen versteckten Suchfunktion - so probiert ihr sie aus

Zu Zerg Rush, Barrel Roll und Co. gesellt sich jetzt auch Naruto. (Bild: Shueisha & Bandai Namco | Google)

Lieber spät als nie! Google feiert das 25-jährige Jubiläum von Naruto mit einem versteckten Easter Egg – und ihr könnt es ganz einfach aktivieren.

Das 25ste Jubiläum des Naruto-Mangas war zwar schon letztes Jahr, aber laut der offiziellen Naruto-Webseite von Shueisha und Bandai Namco wurde diese Funktion tatsächlich im Rahmen dieser Feierlichkeiten veröffentlicht.

Doch am Ende zählt nur eins: Google feiert Naruto und ihr könnt mitmachen.

Naruto auf Google - ein weiteres Easter Egg für Liebhaber

Bevor wir euch verraten, wie das Naruto-Easter-Egg aussieht, erzählen wir euch lieber, wie ihr es selbst ausprobiert:

Sucht auf Google nach Naruto . Klickt auf den orangen Button mit dem Konoha-Logo. Staunt, wie Naruto euren Bildschirm erobert!

Was seht ihr da genau? Beim Drücken auf den Button scheinen die Suchergebnisse kurz zu beben, bis ein einzelner Pixel-Naruto über den Bildschirm läuft, gefolgt von dutzenden weiteren Pixel-Narutos.

Ein Naruto kommt selten allein. So sieht es aus, wenn ihr Naruto googelt und auf den Button klickt.

Fans des gelbhaarigen Ninjas werden genau wissen, was hier passiert, doch falls ihr nicht zur ausgewählten Gruppe gehört, verraten wir es euch gerne.

Die Kampftechnik, die Naruto wohl am häufigsten einsetzt, ist das sogenannte Kage Bunshin no Jutsu , also das Jutsu der Schattendoppelgänger. Damit kann er nahezu perfekte Kopien von sich erstellen, die ihn im Kampf unterstützen.

Es scheint so, als wären es genau diese Doppelgänger, die ihr seht, wenn ihr die Funktion ausprobiert.

Was ist ein Jutsu? Das Wort stammt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie Technik . Im Kontext von Naruto ist damit eine Kampftechnik gemeint. Diese Jutsus können die wildesten Formen annehmen und basieren teilweise auf Naturelementen.

Google hat noch mehr Easter Eggs parat

Was ist ein Google Easter Egg? Google hat in der Vergangenheit schon häufiger beliebte Franchises mit einer versteckten Funktion geehrt. Dazu muss man meist nur ein bestimmtes Wort oder eine Wortfolge eingeben und ein paar Sekunden warten, bis etwas Spannendes passiert.

Dabei handelt es sich weniger um umfangreiche neue Funktionen, sondern eher um kleine Hommagen an das jeweilige Franchise.

Ein berühmtes Beispiel ist der Zerg Rush, eine Anspielung an die beliebte Strategiespielereihe Starcraft. Doch es gibt noch mehr Beispiele wie Do a Barrel Roll in Anspielung auf Star Fox, oder Play Snake falls ihr Lust habt, den Klassiker Snake im Browser zu spielen.

Welche Franchises, Spiele und Filme würdet ihr euch als Easter Egg wünschen? Schreibt es unten in die Kommentare!