Der erste E-Ferrari ist da: 1.050 PS, fünf Sitze und entworfen von einer Apple-Legende

Ferrari hat den ersten vollelektrischen Serienwagen in der langen Firmengeschichte enthüllt.

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Jonas Herrmann
26.05.2026 | 10:51 Uhr

Der Ferrari Luce ist das erste vollelektrische Serienauto von Ferrari. (Bild: Ferrari) Der Ferrari Luce ist das erste vollelektrische Serienauto von Ferrari. (Bild: Ferrari)

Auch der traditionsreiche italienische Autohersteller Ferrari geht mit der Zeit und hat mit dem »Luce« nun das erste vollelektrische Serien-Modell vorgestellt.

Das Fahrzeug ist dabei gleichzeitig der erste Serien-Ferrari, der von Haus aus fünf Sitze bietet.

Elektro-Flitzer für 550.000 Euro

Enthüllt wurde der Ferrari Luce (italienisch für »Licht«) am 25. Mai 2026, dem Jahrestag von Ferraris allererstem Rennsieg in Rom.

Für einen Sportwagen aus Maranello ist das neue Modell auffällig geräumig. Fünf Sitze gehörten zuvor noch bei keinem Ferrari zur Serienausstattung.

Video starten 2:16 Ferrari Luce: So sieht das neue Elektroauto aus Maranello aus

Vier Elektromotoren sorgen laut der Pressemitteilung von Ferrari für eine Gesamtleistung von 1.050 PS. In der Spitze erreicht der Luce 310 km/h. In nur 6,8 Sekunden soll der Flitzer von null auf 200 km/h beschleunigen.

Bei einem Elektrofahrzeug ist die Reichweite besonders wichtig. Laut Ferrari beträgt diese 530 Kilometer. Die maximale Ladeleistung liegt dabei bei 360 kW, was im Vergleich zu Mercedes, BMW, BYD und Co. eher wenig ist.

Das Design des neuen E-Ferraris wurde von LoveFrom, dem Design-Kollektiv vom ehemaligen Apple-Design-Chef Jony Ive, entworfen. Der Innenraum soll auf das Wesentliche reduziert und dennoch geräumig und luxuriös wirken.

Seitenansicht Heck Innernraum

Seitenansicht (Bild: Ferrari)

Heck (Bild: Ferrari)

Innernraum (Bild: Ferrari)

Das neue Modell ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, die nicht jedem Ferrari-Fan gefallen dürfte. Gerade im Luxus-Sportwagensegment wird Tradition oft großgeschrieben, und da passt ein elektrisch betriebener Ferrari mit fünf Sitzen und Apple-Design nur bedingt ins Bild.

Aus diesem Grund haben einige Konkurrenten wie Lamborghini ihre Elektroauto-Pläne schon wieder begraben, bevor das erste Modell überhaupt auf den Markt gekommen war.

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Mit einem Preis von 550.000 Euro ist der Ferrari Luce zudem ziemlich kostspielig.

Ob das Modell für Ferrari zum Erfolg wird, wird die Zukunft erst noch zeigen. Davon dürfte allerdings maßgeblich abhängen, ob in Maranello auch in Zukunft auf vollelektrische Fahrzeuge gesetzt wird oder nicht. Ein Anfang ist immerhin gemacht.

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