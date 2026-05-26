The Boys: Ausgerechnet das Finale ist jetzt die am schlechtesten bewertete Folge auf IMDb

Die Bilanz der finalen Folge von The Boys sieht auf IMDb gar nicht mal so gut aus. Allerdings solltet ihr die Wertung differenziert betrachten. Bildquelle: Amazon Studios

Wenn ihr auf IMDb alle Folgen von The Boys nach Bewertungen sortiert, offenbart sich schnell ein erschreckender Anblick: Ausgerechnet das große Finale der TV-Serie bildet das Schlusslicht und damit die am schlechtesten bewertete Episode auf der Film- und Serien-Plattform.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels steht Folge 8 von Staffel 5 Blood and Bone bei einem mageren Ergebnis von 5,7 Punkten. Über 100.000 IMDb-User haben ihre Stimme abgegeben und knapp 40.000 dabei nur einen von zehn Sternen.

Noch faire Kritik oder schon Review-Bombing?

Und falls euch das jetzt irgendwie verdächtig vorkommt, können wir euch nur zustimmen. Dass beim Finale von The Boys Review-Bombing stattfindet, lässt sich nur schwer zu 100 Prozent identifizieren, es gibt darauf allerdings ein paar eindeutige Hinweise.

Auffällig ist, dass bei The Boys bei einzelnen Episoden von The Boys ansonsten immer nur circa 20-30.000 Stimmen abgegeben wurden. Die bislang einzige Ausnahme stellt Folge 6 von Staffel 3 Herogasm mit über 55.000 Votes dar, die zu den besten und beliebtesten Episoden der gesamten Serie zählt.

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Ebenso lässt eine Bewertung von nur einem Stern natürlich wenig Raum für eine ausbalancierte Kritik. Denn die letzte Staffel und explizit die finale Episode haben natürlich viele Probleme – die wir ebenso nicht müde werden, zu betonen – aber ebenso ein paar Highlights. Allen voran etwa die Performances von Karl Urban und Antony Starr als Billy Butcher und Homelander.

Bei der letzten Folge dürfte sich jetzt viel Frust entladen, der sich über die gesamte fünfte Staffel hinweg aufgebaut hat. So oder so steht aber zweifelsohne fest: Wie schon Game of Thrones oder Stranger Things zuvor ist The Boys der Abschied nicht geglückt.

Während The Boys mit der fünften und letzten Season beendet wurde, steht für 2027 bereits das nächste Projekt in den Startlöchern: Das Prequel Vought Rising erzählt die Vorgeschichte von Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) und soll irgendwann in der ersten Hälfte des kommenden Jahres aufschlagen.