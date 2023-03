Es sollte eine Revolution werden - Jetzt schließt Google ein 10 Jahre altes Projekt endgültig

Der Hype um Smart-Home-Geräte á la Staubsaugroboter, Türklingeln und bunte Lichter wird immer größer. Die oft hilfreichen und per App steuerbaren Gadgets sind nun mal extrem praktisch und machen den Alltag deutlich angenehmer.

Aber nicht jede Idee für ein smartes Gerät ist gleich eine smarte Idee. Das musste Google schon öfter am eigenen Leib erfahren. Zuletzt wurde beispielsweise Google Stadia, der Streaming-Service für Games, dem Erdboden gleichgemacht:

Nun, nach zehn Jahren, muss auch Google Glass dran glauben. In einer kurzen Ankündigung hat Google klargestellt, dass die Hardware ab sofort nicht mehr zu kaufen sei und die Software-Unterstützung in rund einem halben Jahr eingestellt wird.

Die erhoffte Revolution blieb aus

Google Glass 2 Enterprise Edition. (Bild: Google)

Wer sich schon 2013 ein wenig mit Technik auseinandergesetzt hat, kam damals nicht an Google Glass vorbei. Überall wurde darüber geredet und diverse Fragen standen im Raum: Wie praktisch ist das im Alltag? Wie sehr wird mich das ablenken? Wird die Privatsphäre zum Problem? Immerhin hat sie eine eingebaute Kamera.

Die vielen offenen Fragen und vermutlich auch die Tatsache, dass Menschen scheinbar geistig abwesend ins Leere gestarrt haben, wenn sie auf die Brille schauten, sorgten dafür, dass Google Glass nicht sonderlich gut ankam.

Ein Meme, das zeigt, wie sehr sich damals über die Google Glass lustig gemacht wurde.

Dazu kam der happige Preis von 1.500 Dollar, der die meisten Interessierten wohl endgültig abgeschreckt haben dürfte.

2017 hat der Tech-Riese Google Glass über Bord geworfen und zu Glass Enterprise gemacht. Ein Business-to-Business-orientiertes Produkt, das für Fabrikarbeiter und ähnliche Berufe gedacht war. Aber auch das sollte nicht mit Erfolg gekrönt werden. Nun ist das Projekt komplett begraben.

Google will sich in Zukunft allerdings weiter am Prinzip Smart-Brille versuchen. Der Fokus wird jedoch eher auf Augmented Reality liegen.

Hättet ihr Lust gehabt, die smarte Brille von Google auszuprobieren? Habt ihr sie vielleicht sogar schonmal auf der Nase gehabt? Denkt ihr, in (vielleicht weit entfernter) Zukunft werden Brillen standardmäßig mit AR-Funktionen oder ähnlichem versehen sein? Und wie viel würdet ihr maximal für so eine Brille bezahlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Meinung zu dem Thema!