Googles Suche ändert sich bald drastisch - denn an erster Stelle steht jetzt KI

Die Zukunft des Internets heißt Künstliche Intelligenz - zu dem Schluss ist man auch bei Google gekommen. Auf der heute stattgefundenen Entwicklerkonferenz I/O haben verschiedene Sprecher des Unternehmens mehr als eine Stunde lang über das Thema KI referiert und verschiedene Applikationen aufgezeigt, die demnächst auf Nutzer zurollen.

Die wohl wichtigste für die meisten User: Die "Snapshot AI", die künftig in der Google-Suche integriert werden soll.

Neben der neuen KI-Suche gab es auch Hardware-Ankündigungen - darunter zwei neue Smartphones:

Snapshot AI: Kein ChatGPT-Klon, sondern kluger Helfer

Mit dieser Snapshot-AI ist allerdings kein Chatbot im Stil von ChatGPT gemeint, der in den letzten Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und den ganzen KI-Hype erst ausgelöst hat.

Stattdessen zeigt Googles Vizepräsidentin der Such-Abteilung, Liz Reid, mehrere Live-Demos zu Snapshot. Eine Beispielsuche: Bluetooth-Lautsprecher sind für eine Pool-Party , die zunächst die klassischen Suchergebnisse generiert.

In einem zunächst kleinen, unscheinbaren Fenster oberhalb der Ergebnisse tritt Snapshot dann erstmals in Erscheinung: Die noch experimentelle KI zeigt nach wenigen Sekunden mehrere Features, auf die Suchende beim Kauf eines solchen Bluetooth-Lautsprechers achten sollen.

Zu diesen listet Snapshot etwa die Akkulaufzeit, Wasserdichte oder Soundqualitität auf. So weit, so gut - der Clou kommt laut Reid danach, denn Nutzer können Folgefragen stellen, die Snapshot unter Berücksichtigung der vorigen Ergebnisse einbezieht. Als Beispiel wird hier eine Preisgrenze genannt, die der neue Lautsprecher nicht überschreiten darf; prompt folgt Snapshot mit neuen Ergebnissen und Tipps.

Snapshot zieht seine Künstliche Intelligenz aus einer neuen Version des Language Learning Model (LLM): PaLM 2 soll in Verbindung mit dem Multitask Unified Model (MuM) dazu dienen, verschiedene Medien präzise zu erkennen und zu verstehen.

Auch das Gerät, mit dem gesucht wird, spiele eine Rolle beim Aufbau der KI: Smartphones sollen trotz ihrer kleineren Displaygröße im Vergleich zum klassischen Computer nicht mit Snapshots überladen werden.

Klar ist, dass Google spätestens ab heute beim Thema Künstliche Intelligenz in die Vollen geht - Snapshot stellt hier nur den Anfang dar. Wer sich direkt auf die Snapshot-AI stürzen will, muss sich für das neue Feature SGE ("Search Generative Experience") anmelden, welches wiederum Teil der ebenfalls neuen Search Labs ist. Wann Google die Anmeldungen freischaltet, ist noch unklar.

Was meint ihr? Ist das das Ende der Google-Suche, wie wir sie bisher kennen? Löst KI die gewohnten Artikel auf Seite 1 bald ab? Oder ist KI einfach noch nicht so weit und die Snapshot AI ist vor allem eine Modeerscheinung, getrieben vom Konkurrenten Bing AI? Wir freuen uns auf eure Einschätzungen und Meinungen in den Kommentaren!