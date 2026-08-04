Ab heute vorbestellbar: Googles neuer KI-Lautsprecher kommt mit vielen Features – aber nicht für alle

Deutsche Käufer können zu Beginn nur zwischen zwei Farbvarianten wählen. (Bildquelle: Google)

Wer von starren Sprachbefehlen und nicht immer passenden Antworten bei Googles Smart-Home-Geräten bisher genervt war, könnte jetzt einen Blick auf Googles neuestes Gerät werfen.

Nachdem Google bereits im Juni die nächste Generation seines Google-Home-Speakers mit der hauseigenen Gemini-KI vorgestellt hat, ist der schlaue Lautsprecher ab heute für rund 120 Euro in Deutschland vorbestellbar.

Doch die Vorfreude hat einen kleinen Haken: Während die Hardware mit 360-Grad-Sound und neuem Design punkten möchte, versteckt sich die volle KI-Power hinter einem kostenpflichtigen Google-Home-Premium-Abo.

0:30 Google Home Speaker: So sieht der neue KI-Assistent aus

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Schluss mit Roboter-Deutsch: Die neuen KI- und Audio-Features

Das Herzstück des neuen Lautsprechers ist die tiefe Einbindung von Googles Gemini KI. Anstatt sich wie bisher durch starre Phrasen zu hangeln, versteht das System natürliche Sprache und auch den Kontext:

Multi-Befehle & Fehlerkorrektur: Mehrere Anweisungen sollen problemlos kombinierbar sein. Auch Korrekturen mitten im Satz soll die KI erkennen und darauf entsprechend reagieren.

Fortlaufende Gespräche: Das Mikrofon bleibt nach einer Antwort der KI noch kurz aktiv. So sollen Nachfragen möglich sein, ohne jedes Mal wieder »OK, Google« rufen zu müssen.

Heimkino-Sound: Der Smart-Home-Speaker bietet 360-Grad-Sound. Für einen noch intensiveren Sound könnten zwei Lautsprecher mit dem Google-TV-Streamer gekoppelt werden, um sich ein smartes Surround-Sound-System einzurichten.

Neues Design: Google setzt auf einen nachhaltigen Stoffüberzug und einen LED-Leuchtring an der Unterseite. Ein Schalter erlaubt es zudem, das Mikrofon stummzuschalten.

Der Haken an der Sache: Die »Google Home«-Abos

Während grundlegende Funktionen des Smart-Home-Geräts auch ohne Zusatzkosten funktionieren, können Besitzer den vollen Umfang nur mit einem Bezahl-Abo nutzen.

Darunter fällt Gemini Live, das tiefgehende, freie Unterhaltungen ermöglicht, sowie die Möglichkeit, das Zuhause mit natürlicher Sprache zu automatisieren.

Für den kompletten Funktionsumfang wird ein noch teureres Abo verlangt. Damit kann dann im Videoverlauf per Sprachbefehl gesucht werden und es gibt tägliche Zusammenfassungen.

Hier die Übersicht der verschiedenen Optionen:

Google Home Speaker Smart Home Standard Smart Home Advanced Kostenlos 10 Euro pro Monat, 100 Euro pro Jahr 18 Euro pro Monat, 180 Euro pro Jahr Gemini for Home Gemini Live Videoverlauf-Suche Medienwiedergabe Erstelle für mich Zusammenfassungen Nachricht an alle Nachricht an alle Nachricht an alle Jugendschutz Jugendschutz Jugendschutz

Ein kleiner Trost: Wer den Lautsprecher kauft, erhält immerhin sechs Monate Google Home Standard (im Wert von 60 Euro) kostenlos dazu, um die Features ausgiebig zu testen.

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Preis, Release und Farben

Der neue Google-Home-Speaker ist ab heute für rund 120 Euro im Google Store und bei Händlern vorbestellbar. Der offizielle Verkaufsstart ist in Deutschland am 8. August 2026.

Zum Start habt ihr in Deutschland die Wahl zwischen den beiden eleganten Farbvarianten Porcelain (Weiß/Beige) und Hazel (Graugrün).

Nun ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von Googles neuem Smart-Speaker? Ist die flüssigere Sprachausgabe genau das, worauf ihr gewartet habt, oder schreckt euch der Gedanke ab, für smarte KI-Features in Zukunft ein zusätzliches Abo abschließen zu müssen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.