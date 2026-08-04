Die Mühlen mahlen langsam bei Steam, aber zwei wichtige Hardware-Meilensteine wurden jetzt durchbrochen

Valve hat die Ergebnisse der Steam-Umfrage aus dem Juli 2026 geteilt.

Profilbild von Jonas Herrmann
Jonas Herrmann
04.08.2026 | 11:23 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Der Einfluss der Steam Machine ist in den Ergebnissen der neuesten Hard- und Softwareumfrage noch nicht ersichtlich. (Bild: Valve) Der Einfluss der Steam Machine ist in den Ergebnissen der neuesten Hard- und Softwareumfrage noch nicht ersichtlich. (Bild: Valve)

Wie jeden Monat hat Valve auch im Juli 2026 wieder die Ergebnisse der Hard- und Softwareumfrage auf Steam geteilt. Dabei gab es gleich mehrere spannende Entwicklungen zu beobachten.

Der Steam-Standard steigt weiter

Laut Valves Umfrageergebnissen gibt es sowohl bei der Anzahl der genutzten CPU-Kerne als auch beim verfügbaren RAM neue Spitzenreiter.

Prozessoren mit acht physischen Kernen liegen nun mit 27,85 Prozent ganz vorne und lösen damit die Sechskerner ab, die »nur« auf 27,52 Prozent kommen. Die Achtkern-CPUs konnten dabei im Vergleich zum Juni 0,38 Prozentpunkte dazugewinnen, während die Sechskerner 0,12 Prozentpunkte verloren haben.

Video starten 1:28 Heute Abend startet ein riesiger Cyberpunk-Sale bei Steam und hier seht ihr schon vorab die ersten Angebote im Trailer

Etwas größer fällt der Wandel beim VRAM aus. Dort haben 16 GB (25,9 Prozent) nun Konfigurationen mit 8 GB (25,32 Prozent) abgelöst. Der Anteil von 16 GB RAM wuchs dabei um 1,4 Prozentpunkte, während der von 8-GB-Systemen um 0,32 Prozentpunkte schrumpfte.

Die Teilnahme an der Hard- und Software-Umfrage von Steam ist freiwillig und anonym. Die Ergebnisse von Windows-, macOS- und Linux-Nutzern werden hier zusammengefasst.

Sieht man sich nur die Ergebnisse der Windows-Nutzer an, liegen Sechskern-CPUs und 8 GB VRAM mit 28,43 Prozent und 33,2 Prozent weiter an der Spitze. Windows 11 wird mittlerweile von 75,01 Prozent aller Windows-Nutzer von Steam verwendet.

Samsung Galaxy Book 6
Dünn und schnell
Samsung Galaxy Book 6
14 Zoll, 1,43 kg und nur 14,9 mm dünn. Der Akku hält den ganzen Tag und dank 16 GB RAM und Intel-CPU erledigt ihr jede Arbeit zügig.
Asus Vivobook 16 Flip
OLED-Display
Asus Vivobook 16 Flip
16 Zoll OLED-Display mit Touch-Funktion. Wiegt trotzdem nur 1.8 kg und hat ebenfalls 16 GB RAM. Außerdem eine 1 TB SSD.
Lenovo IdeaPad Slim 5
Ryzen CPU
Lenovo IdeaPad Slim 5
16 Zoll OLED-Display, 1 TB SSD, 16 GB RAM und eine flotte Ryzen CPU. Wiegt 1,75 kg und der Akku hält ewig.
HP ProBook 4
32 GB RAM
HP ProBook 4
32 GB RAM sind bei diesen Speicherpreisen ein Wort! Aber auch sonst überzeugt das Notebook mit einer 1 TB SSD und einem 16 Zoll Display.

Die GeForce RTX 3060 bleibt hingegen auch weiterhin die insgesamt meistgenutzte Grafikkarte mit einem Anteil von 3,71 Prozent.

Dicht gefolgt von der RTX 5070, die 0,29 Prozentpunkte zulegen konnte und nun bei einem Anteil von 3,4 Prozent steht.

»Das war es für Konsolen und Spiele-PCs, wenn es so weitergeht«: Der nächste harte Rückschlag trifft die Gaming-Community

Die RTX 4060 (3,43 Prozent) und die RTX 4060 Laptop (3,44 Prozent) landen direkt dazwischen. Die Anteile sinken hier allerdings stetig.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse einmal mehr, dass die verfügbare Qualität der Hardware weltweit weiter steigt, wenn auch langsam. Dass Achtkern-CPUs und 16 GB RAM irgendwann zum neuen Standard werden würden, hatte sich schon länger abgezeichnet.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Ab heute vorbestellbar: Googles neuer KI-Lautsprecher kommt mit vielen Features – aber nicht für alle

vor 10 Minuten

Ab heute vorbestellbar: Googles neuer KI-Lautsprecher kommt mit vielen Features – aber nicht für alle
Fast 58.000 Studenten müssen ihre Prüfung wiederholen, weil eine KI sie überwachen sollte und versagt hat

vor 27 Minuten

Fast 58.000 Studenten müssen ihre Prüfung wiederholen, weil eine KI sie überwachen sollte und versagt hat
Die Mühlen mahlen langsam bei Steam, aber zwei wichtige Hardware-Meilensteine wurden jetzt durchbrochen

vor 37 Minuten

Die Mühlen mahlen langsam bei Steam, aber zwei wichtige Hardware-Meilensteine wurden jetzt durchbrochen
Neues Update für Assassins Creed Black Flag Resynced erfüllt heute zwei Community-Wünsche

vor 39 Minuten

Neues Update für Assassin's Creed Black Flag Resynced erfüllt heute zwei Community-Wünsche
mehr anzeigen