Die Mühlen mahlen langsam bei Steam, aber zwei wichtige Hardware-Meilensteine wurden jetzt durchbrochen

Der Einfluss der Steam Machine ist in den Ergebnissen der neuesten Hard- und Softwareumfrage noch nicht ersichtlich. (Bild: Valve)

Wie jeden Monat hat Valve auch im Juli 2026 wieder die Ergebnisse der Hard- und Softwareumfrage auf Steam geteilt. Dabei gab es gleich mehrere spannende Entwicklungen zu beobachten.

Der Steam-Standard steigt weiter

Laut Valves Umfrageergebnissen gibt es sowohl bei der Anzahl der genutzten CPU-Kerne als auch beim verfügbaren RAM neue Spitzenreiter.

Prozessoren mit acht physischen Kernen liegen nun mit 27,85 Prozent ganz vorne und lösen damit die Sechskerner ab, die »nur« auf 27,52 Prozent kommen. Die Achtkern-CPUs konnten dabei im Vergleich zum Juni 0,38 Prozentpunkte dazugewinnen, während die Sechskerner 0,12 Prozentpunkte verloren haben.

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Etwas größer fällt der Wandel beim VRAM aus. Dort haben 16 GB (25,9 Prozent) nun Konfigurationen mit 8 GB (25,32 Prozent) abgelöst. Der Anteil von 16 GB RAM wuchs dabei um 1,4 Prozentpunkte, während der von 8-GB-Systemen um 0,32 Prozentpunkte schrumpfte.

Die Teilnahme an der Hard- und Software-Umfrage von Steam ist freiwillig und anonym. Die Ergebnisse von Windows-, macOS- und Linux-Nutzern werden hier zusammengefasst.

Sieht man sich nur die Ergebnisse der Windows-Nutzer an, liegen Sechskern-CPUs und 8 GB VRAM mit 28,43 Prozent und 33,2 Prozent weiter an der Spitze. Windows 11 wird mittlerweile von 75,01 Prozent aller Windows-Nutzer von Steam verwendet.

Die GeForce RTX 3060 bleibt hingegen auch weiterhin die insgesamt meistgenutzte Grafikkarte mit einem Anteil von 3,71 Prozent.

Dicht gefolgt von der RTX 5070, die 0,29 Prozentpunkte zulegen konnte und nun bei einem Anteil von 3,4 Prozent steht.

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Die RTX 4060 (3,43 Prozent) und die RTX 4060 Laptop (3,44 Prozent) landen direkt dazwischen. Die Anteile sinken hier allerdings stetig.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse einmal mehr, dass die verfügbare Qualität der Hardware weltweit weiter steigt, wenn auch langsam. Dass Achtkern-CPUs und 16 GB RAM irgendwann zum neuen Standard werden würden, hatte sich schon länger abgezeichnet.