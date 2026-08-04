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Neues Update für Assassin's Creed Black Flag Resynced erfüllt heute zwei Community-Wünsche

Assassin's Creed Black Flag Resynced repariert mit Update 1.0.6 zahlreiche Bugs und baut auch zwei kleine Verbesserungen ein, die Fans sich gewünscht haben.

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Tillmann Bier
04.08.2026 | 11:21 Uhr | ca. 5 Minuten Lesezeit
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Mit dem jüngsten Update für Black Flag Resynced, können Edwards Gegner nicht mehr einfach davonfliegen. Mit dem jüngsten Update für Black Flag Resynced, können Edwards Gegner nicht mehr einfach davonfliegen.

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Inzwischen ist der Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced schon fast einen Monat her und verzeichnet rückblickend für Ubisoft große Erfolge: Millionenfache Verkäufe, gute Wertungen und viele zufriedene Steam-Reviews zeichnen ein positives Bild von der Neuauflage. Natürlich ist aber längst nicht alles perfekt und deshalb erscheint am 4. August 2026 um 16 Uhr das Update 1.0.6 mit vielen Bugfixes und auch kleinen Verbesserungen.

Was steckt in Update 1.0.6?

Für Fans gibt es in dem Patch zwei Highlights: So lässt sich jetzt das Blasrohr, das Edward für gewöhnlich gut sichtbar auf dem Rücken trägt, im Menü verstecken. Dazu müsst ihr im Inventar euer Outfit auswählen und die Option Ausrüstung verstecken wählen.

Ein vorheriger Patch hatte außerdem die Funktion deaktiviert, während eines Todessprungs die Assassinenkapuze aufzuziehen. Diese Funktion wurde jetzt wiederhergestellt, offenbar handelte es sich um einen Bug.

Video starten 1:02 Unser Test-Fazit zu Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ein großartiges Remake mit einem Enterhaken

Weiterhin widmet sich Update 1.0.6 der Beseitigung von Bugs an allen Ecken und Enden. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Generelle Bugfixes: Es wurden einige Absturzursachen behoben und die Zahl der Autosaves auf 10 erhöht.
  • Gameplay: Gegner reagieren nun angemessen, wenn sie eine hängende Leiche entdecken, außerdem können Konvoi-Schiffe nicht mehr davonfliegen.
  • Welt: Ihr könnt an einigen Orten nicht mehr beim Parkour feststecken.
  • Fortschritt und Wirtschaft: Der Preis eines zu teuren Steuerrads wurde gesenkt.
  • Menüs: Ein Softlock wurde behoben, der auftrat, wenn ihr vom Kodex zur Karte wechselt.
  • Darstellung und Grafik: Diverse Animationen und Kameraeinstellungen wurden repariert.
  • Audio: Fehlende Tonspuren wurden zurückgebracht.
  • Quests: Etwa ein Dutzend kleinere und größere Probleme wurden behoben.
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Das waren einige der wichtigsten Neuerungen in Update 1.0.6. Die vollständigen Patch Notes von den Entwicklern findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Wir haben außerdem noch einige Themen zum Weiterlesen für euch: Dimi hat schon einige Zeit als Pirat Edward verbracht und die größte Stärke der Neuauflage entdeckt. Außerdem ist gerade nicht nur Black Flag Resynced beliebt, sondern auch einer der Vorgänger. Der Grund: Christopher Nolan's neuer Film.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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