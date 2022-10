Google stellt Tastatur vor, die so lang ist, dass drei Menschen gleichzeitig damit schreiben können

Google und Japan. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Denn wenn ein Unternehmen, das sich mit kreativen Arbeitsbedingungen rühmt, auf ein Land trifft, das für besonders schräge Traditionen wie beispielsweise Unterwäsche aus Automaten bekannt ist, dann kann eigentlich nur etwas Seltsames dabei herauskommen. Und genau das ist der Fall. Denn Google Japan hat nun eine neuartige Tastatur vorgestellt, die sinnloser kaum sein könnte. Dafür können aber gut und gerne drei Menschen gleichzeitig darauf schreiben - perfekte Synchronisierung vorausgesetzt.

Gboard Bar ist ein Tastatur gewordener Zollstock

Die Gboard Bar ist ganze 165 Zentimeter lang und gerade einmal 6,4 Zentimeter schmal. Sie erinnert dadurch mehr an einen Meterstab oder einen Zollstock denn an ein klassisches Tastenbrett. Die Tasten sind hübsch der Reihe nach angebracht. Leider im englischen QWERTY-Format, für deutsche Nutzer ist sie daher wohl eher unbrauchbar. – kleiner Scherz am Rande. Dass das Projekt tatsächlich eher als Scherz gemeint ist, belegt das folgende Video, dessen Subtext auch ohne Japanischkenntnisse klar zu verstehen ist:

Die Gboard Bar soll übrigens auch vor Katzen geschützt sein. Denn in Tests zeigten die Fellnasen offenbar kein Interesse an der länglichen Klaviatur. Möglicherweise verwechseln die Vierbeiner sie auch mit einer ausgestreckten Schlange – wer weiß.

Solltet ihr jetzt wider Erwarten doch Lust verspüren, euch die Gboard Bar zuzulegen, gibt es da durchaus Möglichkeiten. Denn die Entwickler stellen via GitHub sämtliche Design-Dateien und die Firmware zur Verfügung. Mit etwas Geschick und vermutlich einem 3D-Drucker könnt ihr euch und zwei potenzielle Schreibpartner womöglich sehr glücklich machen und in trauter Dreisamkeit vor euch hin tippen. Nun ist’s aber gut, versprochen. Um eine durchaus ernstgemeinte Tastatur geht es in dem folgenden Test, auch wenn der Preis etwas anderes vermuten lassen könnte:

Was sagt ihr zur Gboard Bar? Eine revolutionäre Erfindung oder ein erwartbarer Quatsch aus dem Land der aufgehenden Sonne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!