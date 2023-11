Google stellt die 10 besten Apps von 2023 vor: kennt ihr sie alle?

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Das bedeutet, dass öfter mal die erfolgreichsten Produkte, Spiele, Filme und vieles mehr in fein sortierten Listen zusammengefasst werden.

So lässt auch Google das Jahr Revue passieren und stellt die besten Apps aus diversen Bereichen vor, die ihr euch 2023 im Google Play Store herunterladen konntet.

Dabei geht es um Spaß, Produktivität, Selfcare und vieles mehr.

Disclaimer: Die Apps im Blogeintrag sollen eine Auswahl für die USA darstellen, sind aber genauso gut für Europäer geeignet. Da sich Google im US-Ranking für jeweils eine App pro Kategorie entschieden hat, stellen wir euch diese vor.

1. Beste App: »Imprint: Learn visually«

Es braucht nicht immer eine Kategorie: Die beste App im Jahr 2023 ist laut Google die Lern-App Imprint. Sie zielt darauf ab, euch die unterschiedlichsten Themen mit visueller Unterstützung näherzubringen.

Dabei könnt ihr euch beispielsweise in den Bereichen Psychologie, Geschichte, Finanzen und vielen andere weiterbilden. Die Lerneinheiten sollen stets schön anzusehen und kurzweilig sein.

Hier geht’s zum Download von Imprint.

2. Beste Multi-Device App: »Spotify«

Wenig überraschend findet auch Spotify einen Platz unter den besten Apps 2023. Sie ist in der Kategorie Multi-Device App ganz oben mit dabei.

Mit Spotify könnt ihr eure Lieblingsmusik hören und herunterladen, um sie auch offline genießen zu können.

Google begründet den Award an die nicht erst seit 2023 bekannte Musik-Streaming-App mit deren Fähigkeit »die Wiedergabe auf einem anderen Gerät fernzusteuern«.

Hier geht’s zum Download von Spotify.

3. Beliebteste Nutzer-App: »ChatGPT«

Mit ChatGPT hat OpenAI dieses Jahr den Nagel auf den Kopf getroffen und einen Hype um KI-Anwendungen ausgelöst.

In der App könnt ihr mit einem ChatBot schreiben, der euch bei diversen Unternehmungen behilflich sein kann - zumindest bei deren Planung.

ChatGPT kann auch eigene Inhalte erstellen oder E-Mails für euch schreiben. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos.

Wie ihr ChatGPT am besten nutzt und wofür ihr es alles nutzen könnt, erfahrt ihr in diversen Artikeln auf GameStar Tech:

Der Dienst wurde zwar schon Ende 2022 eingeführt, doch die Android-App kam erst im Juli 2023 im Playstore an.

Hier geht’s zum Download von ChatGPT.

4. Beste App zum Spaß haben: »Bumble for Friends: Neue Leute«

Bumble kennen die meisten von euch wahrscheinlich als Dating-App. Schon seit längerer Zeit könnt ihr die App allerdings auch nutzen, um Freunde zu finden. Bumble for Friends macht diese Funktion zu einer eigenständigen App.

Die App ist gedacht, um neue Leute kennenzulernen und Freundschaften mit Gleichgesinnten zu schließen.

Doch Vorsicht: Google stellt die App zwar als spaßigste App 2023 vor, doch die Bewertungen sprechen gegen die App. Mit gerade einmal 2,6 Sternen und einem hohen Anteil an 1-Stern-Bewertungen scheint die App bei Nutzern nicht so gut anzukommen.

Als Grund geben die Nutzer unter anderem an, dass man sich nur mit Menschen des gleichen Geschlechts anfreunden kann.

Hier geht’s zum Download von Bumble for Friends.

5. Beste App für persönliches Wachstum: »Voidpet Garden: Mental Health«

Diese App vereint Pokémon und Mental Health und will euch so helfen, Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu lernen und im Alltag unterzubringen. Dabei sammelt ihr die namensgebenden Void Pets (Leeren-Haustiere), die Kreaturen darstellen sollen, die »von negativen Gefühlen geboren wurden«.

Diese negativen Kreaturen sollt ihr mit verschiedenen Mental Health-Aufgaben großziehen und so zu positiven Repräsentationen eurer persönlichen Eigenschaften machen.

Hier geht’s zum Download von Voidpet.

Bei Artifact handelt es sich um eine App, die ihr nutzen könnt, um euch über verschiedene Fach- und Interessenbereiche zu informieren. Sie ähnelt Apps wie Google Discover und gibt euch entsprechende Artikel von Webseiten aus, die euch interessieren könnten.

Um interessante Artikel angezeigt zu bekommen, wählt ihr verschiedene Interessenbereiche aus, wie zum Beispiel Politik, Gaming, Technik und so weiter.

Doch Vorsicht: Momentan werden euch in Artifact nur Artikel von amerikanischen Seiten angezeigt.

Hier geht’s zum Download von Artifact.

7. Geheimtipp: »Aware: Mindfulness / Wellbeing«

Geistige Gesundheit scheint bei Google großgeschrieben zu werden, denn in der Kategorie »Best Hidden Gem« ist wieder eine App, die sich um euer geistiges Wohl sorgt.

Es handelt sich hierbei um eine Art Tagebuch-App »mit wissenschaftlich fundierten Übungen und live geführten Sitzungen von weltweit führenden Forschern«.

Das Gute: Ihr müsst weder einen Account erstellen, noch Geld bezahlen.

Geheimtipp? Allerdings! Denn die App hat erst rund 10.000 Downloads. Bisher ist sie also eher unbekannt.

Hier geht’s zum Download von Aware.

8. Beste KI-App: »Character AI: AI-Powered Chat«

Wenn ChatGPT schon den User-Preis bekommt, dann sollte der erste Platz der KI-Apps wohl an eine etwas andere App gehen:

Character AI bietet euch die Möglichkeit, mit diversen fiktiven Charakteren zu chatten oder eigene Persönlichkeiten zu erstellen. Dabei könnt ihr zum Beispiel mit Elvis Presley, Thor oder George Washington schreiben.

Achtung: Die App nimmt sich nicht ganz ernst und ist definitiv nur zum Spaß gedacht.

Hier geht’s zum Download von Character AI.

9. Beste App für Familien: »Paw Patrol Academy«

Auch die ganz Kleinen sollen nicht leer ausgehen. Paw Patrol Academy ist eine App für Zwei- bis Fünfjährige, die den Kindern verschiedene Skills mit an die Hand geben will, um besser ins Leben zu starten.

Unter anderem geht es um Selbstvertrauen, Ansätze für Problemlösungen und Kreativität. Dabei spielen die Figuren der beliebten Kinderserie eine zentrale Rolle.

Gut zu wissen: Für diese App brauchen eure Kleinen keine aktive Internetverbindung.

Hier geht’s zum Download von Paw Patrol Academy.

10. Beste App, um Gutes zu tun: »AWorld in support of ActNow«

AWorld will euch helfen, eure Emissionen im Alltag zu reduzieren, indem sie euren CO₂-Fußabdruck berechnet und mit verschiedenen Tipps versorgt, um diesen zu senken.

Sie ist außerdem dazu gedacht, sich im Bereich Umwelt weiterzubilden und euch aktuelle Informationen und neue Erkenntnisse weiterzugeben.

Hier geht’s zum Download von Aworld.

Das waren die 10 besten Apps für Android-Smartphones im Jahr 2023, wenn es nach Google selbst geht.

Habt ihr schon die ein oder andere App davon ausprobiert? Welche findet ihr gut und welche weniger? Schreibt es und gerne unten in die Kommentare! Welche App fehlt euch in dem Ranking? Könnt ihr noch mehr Apps empfehlen, die ihr dieses Jahr ausprobiert und für euch entdeckt habt? Oder wart ihr womöglich selbst an der Entwicklung einer App beteiligt?