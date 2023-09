Die beste App für das Fahren auf der Autobahn oder ein Reinfall? Ist die offizielle Autobahn-App besser als Google Maps?

13.200 Kilometer Autobahn erstrecken sich über Deutschland. (Bild-Quellen: Jevanto Production über Adobe Stock; Autobahn GmbH)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Die Autobahn App erhielt anfangs schlechte Bewertungen, insbesondere wegen fehlender Navigationsfunktionen.

erhielt anfangs schlechte Bewertungen, insbesondere wegen fehlender Navigationsfunktionen. Die aktuellen Bewertungen sind besser, aber die App bietet ähnliche Funktionen wie Google Maps.

Die App wurde jüngst mehr auf LKW-Fahrer zugeschnitten, aber bleibt die Frage: Hat die Autobahn App Zukunftspotenzial?

Ärgernisse gibt es für Autofahrer auf Autobahnen viele: Dauerstaus etwa oder die Suche nach Raststätten, Parkplätzen oder E-Ladestationen. Um die Unliebsamkeiten bei der Fahrt auf deutschen Autobahnen zu mindern, gibt es eine spezielle Service-App. Die trägt sinnigerweise den Namen »Autobahn App«.

Die App versteht sich nicht als Ersatz für die gängigen Routenplaner von Google, Apple oder TomTom, sondern als Ergänzung.

Aber wie gut kommt die Kartenapp bei der Nutzerschaft an?

Die Autobahn-App: ein Totalschaden?

Veröffentlicht wurde die App der bundeseigenen Autobahngesellschaft bereits am 20.07.2021 - also vor mittlerweile über zwei Jahren. Rund 180.000-mal wurde die App nach ihrer Veröffentlichung heruntergeladen.

Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung wurde die Autobahn-App aber auch stark kritisiert. Von einer »millionenschweren Pleite« war die Rede, das Stück Software wurde als »App ohne jeglichen Mehrwert« moniert.

Entsprechend schlecht war die Bewertung im Google Play Store. Knapp einen Monat nach ihrer Veröffentlichung hatte die App in ihrer Kundenbewertung gerade mal 2,2 von 5 möglichen Sternen erreicht. Einer der Kritikpunkte war, dass die Autobahn-App über keine eigene Navigationsoption verfügt. Das gilt auch noch für die aktuelle Version der App.

Routencheck, Kartenansicht und Webcams gehörten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zum Funktionsumfang der Autobahn-App. Die Funktion Webcams wurde seither herausgenommen.

Wie wird die Autobahn-App aktuell bewertet? Guckt man jetzt über zwei Jahre später in die Bewertungen des Google Play Stores, fallen die Bewertung insgesamt deutlich besser aus. Die App erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sterne.

Allerdings sind die aktuellsten, geschriebenen Rezensionen noch vom August 2021. Auch in Apples App Store pendelt sich die Bewertung bei 4,3 von maximal fünf möglichen Sternen ein. Bei Apple finden sich auch aktuelle Kundenbewertungen.

Beispielsweise vergibt der Nutzer Reinhard Dietrich am 24.07.2023 die Bestwertung von fünf Sternen und schreibt:

»Für mich ist diese App genau richtig. Kurz das Ziel eingeben und fertig. Rastplätze oder Tankstellen suchen geht genauso wie eine bessere Strecke finden.«

Im Mai dieses Jahres umriss der Nutzer Olli26325645 mit seiner Drei-Sterne-Rezension, dass die Autobahn-App bei aller Kritik durchaus ein Bedürfnis von Autofahrern anspricht - aber eben als Navigations-App nutzlos ist. Er sagt:

»Ich werde die App nicht zur Navgiation verwenden, möchte mir aber gerne den nächsten Rastplatz [...] auf meiner Google-Maps-Route anzeigen lassen. Diese suche ich auf Google Maps vergeblich.«

Als Alternative für Auto-Navi-Platzhirsche wie Garmin, Tom Tom oder auch Google Maps eignet sich die Autobahn App also nicht.

Aber welche Vorteile bietet sie denn nun konkret?

Links: Die Kartenansicht. Rechts: Die Zusatzinformationen, die über zu einer gesetzten Strecke anzeigbar sind.

Welche Funktionen bietet die Autobahn-App?

Die App bietet Informationen darüber, wo auf deutschen Autobahnen sich gerade Staus oder Baustellen befinden, wo sich die nächstgelegene Elektro-Ladestation befindet - oder ob eine anzufahrende Raststätte auch über Toiletten und Gastronomie verfügt.

Die App eignet sich vor allem, um eine geplante oder bereits passierende Fahrt auf einer Autobahn mit weiteren, hilfreichen Informationen zu unterfüttern.

In der App angekommen, gebt ihr also den Start- und Endpunkt eurer geplanten Autobahnfahrt ein. Jetzt erhaltet ihr aktuelle Informationen über Fahrtzeit, Entfernung und voraussichtlicher Ankunftszeit - alles Informationen, die ihr auch über Google Maps bekommt.

Darüber hinaus werden euch aktuelle Meldungen zu Straßensperrungen, Bauarbeiten oder gesperrten Fahrstreifen geboten. Auch Rastanlagen entlang der Strecke werden angezeigt, mitsamt der Information, wie viele Parkplätze für PKWs und LKWs vorhanden sind. Ihr erfahrt indes nicht, wie viele dieser Parkplätze bereits besetzt sind.

Die Crux: Viele dieser Funktionen sind genauso über Google Maps abrufbar - inklusive Navigationsfunktion.

Alleiniger Mehrwert der Autobahn-App lag und liegt darin, sich einen Überblick über eine Strecke zu verschaffen, angefüttert mit für die anstehende Fahrt durchaus nützlichen Informationen.

Eine über den Service eines Google Maps hinausgehende Funktion war Live-Webcam-Übertragung des Verkehrsgeschehens. Diese Funktion ist allerdings »aufgrund aktueller Entwicklungen in Europa« nicht mehr verfügbar. Damit hat die App, wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen, ein echtes Alleinstellungsmerkmal verloren.

Kann die Autobahn-App noch gerettet werden? Ihre letzte Aktualisierung erfuhr die App am 21.08. dieses Jahres. Es wird also noch immer an der App geschraubt. Doch es stellt sich die berechtigte Frage, wieso Autofahrer eine App benutzen sollte, die Informationen zu Fahrt anbietet, die bereits über gängige Navigations-App angeboten werden?

Dass die Autobahn App gegenüber privatwirtschaftlichen Angeboten wie Google Maps keinen erkennbaren Vorteil bietet, haben auch die Entwickler der App selbst erkannt. Entsprechend wird die App seit Ende letzten Jahres mehr auf LKW-Fahrer zugeschnitten.

Übrigens: 962 Kilometer, 1074 Brücken, 205 Rastplätze: Kennt ihr die längste Autobahn Deutschlands?

Bleibt abzuwarten, ob die Autobahn-App mit einer ihrer zukünftigen Updates näher die Bedürfnisse ihrer Nutzer heranrückt - oder ein Stück Tech-Fail der »Autobahn GmbH des Bundes« bleibt. Was haltet ihr von der App? Kennt und nutzt ihr sie - und wenn ja: wie? Welche Apps empfindet ihr bei der Navigation auf deutschen Straßen im hilfreichsten? Berichtet über eure Erfahrungen hierzu gerne in den Kommentaren.