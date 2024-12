Google Maps zieht bald in die Cockpits von Hyundai, Kia und Genesis ein. (Quelle: pixabay)

Dieser Tage verkündeten die Konzerne Hyundai Motor Group und Google eine weitere Zusammenarbeit. Fahrzeuge der Marken Hyundai, Kia und Genesis bekommen über ihr Navigationssystem Zugang zu tagesaktuellen Informationen.

Informationen von Google Maps in Echtzeit

Die Google Maps Places API (Application Programming Interface) wird schon bald fester Bestandteil von Neuwägen. Dabei geht es vordergründig weniger um die Navigationsgenauigkeit. Vielmehr bietet die Integration aktuelle Informationen über die angefahrenen Orte, ganz im Stile einer Google-Suche. Man denke beispielsweise an Öffnungszeiten und Bewertungen von Läden und Cafés. Diese Integration betrifft immerhin rund 250 Millionen Orte auf der ganzen Welt.

Zuerst sollen diese in Autos von Kia in Nordamerika verfügbar sein und sich dann sukzessive auf die Modelle von Hyundai, Kia und Genesis weltweit ausdehnen. Ab wann genau diese Informationen in den Navigationsgeräten verfügbar sein werden, ist nicht bekannt.

Android Automotive kommt in Hyundai, Kia und Genesis

Diese Ankündigung markiert eine wohl noch frühere Zusammenarbeit der Hyundai Motor Group und Google. Im Sommer wurde bereits gemeldet, dass Android Automotive ab 2026 ein fester Bestandteil des Hyundai-Infotainment-Systems sein wird. Android Automotive ist eine Weiterentwicklung von Android. Ziel ist eine vollwertige Infotainment-Plattform mit speziellen Anforderungen der Automobilbranche.

Zuerst wird das SUV-Modell GV 90 der Edelmarke Genesis über das System verfügen. Mit einem großen Touch-Screen können Fahrer dann von ihrem Auto aus auf Smart-Home-Geräte und weitere persönliche Daten zugreifen. Auch soll es einen Zugang zu Anwendungen von Drittanbietern geben. Das soll die Entwicklung von Apps, die auf das Infotainment-System im Auto zugeschnitten sind, ankurbeln.