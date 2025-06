Google Pixel 10 Leak: Ausgerechnet die Kamera soll schlechter werden

Das Google Pixel 9 soll schon bald einen Nachfolger bekommen.

Die Pixel-Handys von Google sind für ihre hervorragenden Foto-Eigenschaften bekannt. Daher ist es auch besonders überraschend, dass mehrere Leaks andeuten, dass ausgerechnet die Kamera des Google Pixel 10 ein Downgrade erhalten soll.

Google Pixel 10: schwächere Kamera als der Vorgänger?

Das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro sind im August 2024 auf den Markt gekommen. Wenn Google seiner Release-Strategie mit Jahresrhythmus treu bleibt, dürfte die nächste Generation der beliebten Android-Handys also schon vor der Tür stehen.

Verschiedene Leaks, die androidheadlines zusammengefasst hat, bestätigen diese Annahme. Das Pixel 10 soll demnach am 20. August 2025 vorgestellt werden und am 28. August 2025 auf den Markt kommen. Auch die Specs des neuen Smartphones scheinen schon zu großen Teilen durchgesickert zu sein.

Allzu große Unterschiede zum Vorgänger scheint es dabei nicht zu geben. Die neue Generation liest sich eher wie eine Evolution statt einer Revolution. Die Specs im Vergleich:

Pixel 9 Pixel 10 Display 6,3 Zoll OLED / 120Hz / 2424 x 1080 6,3 Zoll OLED / 120Hz / 2424 x 1080 Chip Google Tensor G4 Google Tensor G5 RAM 12 GB 12 GB Speicher 128GB / 256GB 128GB / 256GB Akku 4,700mAh 4,970mAh

Neben dem erwarteten Wechsel vom Tensor G4 zum Tensor G5 gibt es auch gute Neuigkeiten beim Akku. Google spendiert dem neuen Modell etwa 5 Prozent mehr Kapazität und erhöht auch die Ladegeschwindigkeit.

Spannend wird es hingegen bei der Kamera. Dort soll es den Leaks zufolge nämlich überraschenderweise ein ordentliches Downgrade geben. Die Hauptkamera bietet demnach 48 MP statt 50 MP. Bei der Ultraweitwinkel-Kamera sollen es sogar nur 12 MP satt 48 MP sein.

Immerhin wird das Set offenbar um ein Teleobjektiv mit 10,8 MP erweitert. Dasselbe Objektiv hat Google auch schon im Pixel 9 Pro Fold verbaut.

Es handelt sich natürlich bisher nur um unbestätigte Gerüchte.

Sind das schlechte Nachrichten? Diese Frage lässt sich natürlich erst beantworten, wenn das Pixel 10 erschienen ist. Ein Blick auf die Geschichte der Pixel-Handys legt aber zumindest nahe, dass die Fotoqualität wegen des Downgrades nicht unbedingt leiden muss.

Google setzt bei seinen Kameras seit jeher stark auf die Software. Die Pixel-a-Serie landet beispielsweise trotz schwächerer Hardware in Kamera-Blindtests immer wieder überraschend weit vorne. Wer also vor allem an schnellen Schnappschüssen interessiert ist, dürfte auch mit dem Pixel 10 bestens auskommen.