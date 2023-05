Google Pixel 7a: Leak verrät neue Details - Release steht kurz bevor

Der Release des Google Pixel 7a steht fest.

In genau einer Woche findet Googles Entwicklerkonferenz I/O statt. Neben einem Einblick in Android 14 und dem ersten faltbaren Handy des Suchmaschinen-Riesen ist die Vorstellung des Pixel 7a so sicher wie das Amen in der Kirche.

Für Letzteres steht jetzt ein genauer Release-Zeitpunkt fest - die Nachricht kommt aus vertrauenswürdiger Quelle: von Google selbst.

Google Pixel 7a - Release-Datum steht fest

Google India veröffentlichte über Twitter den Release-Zeitpunkt des »neuesten von Google entwickelten Telefons«.

Demnach erscheint das Pixel 7a am 11. Mai 2023, genau einen Tag nach der Google I/O. Das Budget-Handy wird namentlich zwar nicht genannt, doch das Bild sowie der Wortlaut lassen unweigerlich auf das Pixel 7a schließen.

Demnach werden sich die Gerüchte im Vorfeld bewahrheiten, sofern man die Zeitzonen berücksichtigt.

Ebenfalls plant Google für das kommende Pixel 7a eine breite Verfügbarkeit. Dies war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Das Pixel 5a wurde seinerzeit lediglich in den USA und in Japan veröffentlicht.

Google Pixel 7a: Das sind die Specs

Abseits vom Release-Zeitpunkt stehen bereits nahezu alle Specs offenkundig im Netz. Der renommierte Journalist Roland Quandt hat die Spezifikationen im Vergleich zum Pixel 6a auf Twitter veröffentlicht:

Pixel 7a: Das sind die Specs im Vergleich zum Pixel 6a. (Quelle: Roland Quandt)

Einige Interessenten dürften sich über die Unterstützung von Wireless Charging freuen. Auch ein 90-Hertz-Display wird dem Mittelklasse-Smartphone spendiert. Beide Feature waren bisher den Flaggschiffen von Google vorbehalten.

Außerdem mit an Bord: der hauseigene Tensor G2-Chip. Nutzer können demnach bald Photo Unblur und weitere Funktionen nutzen, die wir bereits aus der Pixel-7-Serie kennen.

Leider gibt es auch Grund zur Sorge für das neue Smartphone von Google. Es steht wie mittlerweile üblich eine Preiserhöhung im Raum. Rund 50 US-Dollar Aufpreis soll das Pixel 7a erhalten.

Es wird darüber hinaus gemunkelt, dass Google nach diesem Modell kein weiteres Smartphone der A-Reihe für 2024 plant. Was an dem Gerücht dran ist, erfahrt ihr hier:

Die Google I/O findet bereits in einer Woche statt. Wie in der Vergangenheit werden wir hier auf GameStar Tech berichten. Freut ihr euch auf das Event von Google und welche Erwartungen habt ihr an der Entwicklerkonferenz? Interessiert euch das Google Pixel 7a oder gar das Pixel Fold? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!