Google Pixel 8-Leak: Die Kamera-App wurde angeblich überarbeitet - so soll sie aussehen

Das Pixel 8 bekommt eine angepasste Kamera-App. Hier zu sehen: Pixel 7 Modelle. (Bild: Google)

Wenn alles läuft, wie in den vergangenen Jahren auch, dann wird im Oktober das neue Mobile-Flaggschiff von Google auf den Markt kommen. Das Pixel 8 wird den Vorgänger Pixel 7 ablösen und somit ein paar schöne Neuerungen mit sich bringen.

Zu den bereits bekannten Upgrades und Leaks gesellt sich jetzt ein weiteres Gerücht: Die Kamera-App soll überarbeitet werden. Das hat das Android-Newsportal androidauthority.com angeblich von einer anonymen Quelle bei Google erfahren.

Größtenteils UI-Anpassungen

Ein wenig mehr Übersicht: Foto- und Video-Buttons sind jetzt ausgekoppelt. (Bild: Androidauthority.com)

Seit 2019 gab es kaum ein Update für die Kamera-App der Pixel-Reihe, was wohl daran liegt, dass sich App und Kamera bisher einer großen Beliebtheit erfreuen.

Mit dem Pixel 8 soll es nun ein paar Änderungen geben, die sich hauptsächlich auf die Benutzeroberfläche auswirken.

Einer der Hauptunterschiede ist, dass die Foto- und Videomodi klarer voneinander getrennt sind. Ihr wählt zuerst die Foto- oder Videooption, dann einen spezifischeren Modus (z. B. Porträt oder Zeitlupe).

Außerdem wurden die Schaltflächen für die Kamera und die Galerie vertauscht, was für erfahrene Pixel-Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig sein könnte. Dazu wird der Einstellungsdialog mit einem Wisch nach oben vom unteren Rand des Bildschirms erreicht, anstatt mit einem Wisch nach unten, vom oberen Rand ausgehend.

Neues Pop-Up für die Einstellungen. (Bild: Androidauthority.com)

Es gibt auch eine neue Einstellungstaste für einen einfacheren Zugriff auf Funktionen wie den Timer. Das Einstellungsfenster selbst bleibt angeblich an der Stelle, wo wir es gewohnt sind. Es wird bei größeren Handys also weiterhin weniger gut erreichbar bleiben.

Neue und neue alte Modi

Es scheint auch so, als wolle Google bestimmte Modi stärker hervorheben. Die Optionen Langzeitbelichtung und Action Pan sind nicht neu, haben aber ihre eigenen Registerkarten für den direkten Zugriff erhalten. Sie sind jetzt nicht mehr beim »Bewegung«-Button untergebracht.

Der Stabilisierungsmodus Cinematic Pan aus den früheren Versionen von Google Kamera wurde ebenfalls zu einem eigenen Modus weiterentwickelt, der einfach »Pan« genannt wird.

Der Stabilisierungsmodus »Cinematic Pan« wird jetzt nur noch »Pan« genannt. (Bild: Androidauthority.com)

Das alte Menü für die Stabilisierungsmodi wurde entfernt und mit einem Popup-Menü ersetzt. Die verfügbaren Optionen sind »Standard«, »Active« und »Locked«.

Wir rechnen damit, dass die neue Kamera-App erst für Pixel 8-Modelle verfügbar sein wird und später auch für ältere Handys der Pixel-Reihe nachgeliefert wird.

Hardware Upgrades für das Pixel 8

Laut Androidauthority können wir mit der Pixel 8-Reihe einige Software-Verbesserungen erwarten, die nicht direkt mit der Kamera-App verbunden sind. Dazu gehören Staggered HDR, um den Aufnahmeprozess zu beschleunigen, und Adaptive Torch, die offenbar die Blitzstärke intelligent anpasst.

Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro sollen einen verbesserten 50MP Samsung GN2 für ihren Hauptkamerasensor erhalten, während das Pro-Modell auch einen neuen 64MP Ultrawide-Snapper spendiert bekommen soll.

Auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten und an welcher zweifelt ihr noch? Welches Smartphone nutzt ihr gerade und wie zufrieden seid ihr mit der Kamera? Ist euch ein gutes Bild überhaupt wichtig, wenn ihr euch ein Smartphone aussucht?