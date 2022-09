Pixel Mini: Schließt Google die Lücke, die Apple mit den neuen iPhones offen gelassen hat?

Vor wenigen Tagen ist die nächste Generation des iPhones erschienen. Das Lineup besteht dabei aus vier verschiedenen Modellen in zwei Größen: 6,1 Zoll für iPhone 14 und iPhone 14 Pro, 6,7 Zoll für iPhone 14+ und iPhone 14 Pro Max. Ein iPhone Mini mit Top-Ausstattung in kleinem Format sucht man hingegen vergebens. Apple hat in diesem Jahr auf ein neues Smartphone für kleine Hände verzichtet.

Darüber dürften bisherige Fans des iPhone 13 Mini mit 5,4-Zoll-Display enttäuscht sein. Doch ein unerwarteter Konkurrent könnte all denen Hoffnung bringen, die mit großen und langen Displays nicht so viel anfangen können - und für die auch Android eine Option darstellt: Google soll aktuell an einer kleineren Variante seiner Pixel-Smartphones arbeiten, und zwar ausgestattet mit Flaggschiff-Hardware.

Leak spricht von einem kleinen Google-Flaggschiff

Die Gerüchte rund um das Google Pixel Mini kommen von dem chinesischen Leaker Digital Chat Station. Der hatte sich bisher als ziemlich vertrauenswürdig erwiesen. Nun spricht er von einem neuen Gerät unter dem Decknamen Neila .

Dabei soll es sich um eine Mini-Variante des Google Pixel handeln. Die aktuellste Version in Form des Google Pixel 6 ist mindestens 6,1 Zoll groß. Für den Nachfolger Google Pixel 7, der am 6. Oktober offiziell vorgestellt wird, ist Ähnliches zu erwarten.

Die mögliche Mini-Variante verfügt über den pixeltypischen Querstreifen und horizontale Kameras auf der Rückseite und kommt den bisherigen Pixel-Modellen auch sonst sehr nahe. So soll das Pixel Mini über Flaggschiff-Spezifikationen verfügen, also in der oberen Liga mitspielen können. Leider wird der Leaker nicht genauer, was im Detail er unter ebenjenen Spezifikationen versteht.

Auch sonst wirkt der Leak für Google eher ungewöhnlich. Meist erhalten wir neue Informationen zu Hardware des Suchmaschinen-Riesen eher aus den USA oder anderen westlichen Staaten und weniger aus China. Der Leak ist also zumindest mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, selbst wenn er aus einer grundsätzlich glaubwürdigen Quelle stammt.

Dabei ist das Pixel Mini laut Leaks nicht das einzige neue Modell, an dem Google derzeit arbeiten soll. Auch die Informationen rund um ein Google Pixel Foldable zum Zusammenfalten verdichten sich.

Stellt Google das Pixel Mini bereits im Oktober vor?

Dass das Pixel Mini noch 2022 erscheint, können wir mit großer Sicherheit verneinen. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Google sich bei der Entwicklung des kleinen Smartphones bereits in den Endzügen befindet, falls sie denn überhaupt stattfindet. Das neu entdeckte Modell ist dagegen eher ein Prototyp, auf dem man in Zukunft möglicherweise aufbauen wird.

Wie lange es in den kommenden Jahren dauern wird, bis Google das Pixel Mini zur Marktreife bringt, lässt sich nicht genau abschätzen. Möglicherweise ist es bereits nächstes Jahr soweit und Google stellt ein Pixel 7 Mini vor. Im schlimmsten Fall kann sich Google aber auch gegen den Release des Pixel Mini entscheiden - und das Warten auf ein handliches Pixel-Smartphone endet in Enttäuschung.

Unabhängig von der Größe kommt ein wichtiges Sicherheitsfeature bisher nur bei Google Pixel zum Einsatz, was sich aber bald ändern könnte. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Wie schätzt ihr die Gerüchte ein? Ist es plausibel, dass Google an einer kleineren Pixel-Variante arbeitet? Oder ist der Markt dafür zu klein? Und welche Display-Größe bevorzugt ihr bei einem Smartphone? Schreibt es gerne in die Kommentare!