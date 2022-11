Google Pixel Fold: Großer Leak verrät optische Details, Release-Termin und Preis

Gerüchte über ein faltbares Smartphone von Google gibt es schon seit längerem. Dazu kommt nun ein massiver Leak, der das Foldable nicht nur von allen Seiten zeigt, sondern auch Preis und Release-Datum nennt.

Die Daten stammen von Jon Prosser, der in der Vergangenheit zwar schon oft richtig, aber leider auch einige Mal daneben lag. Bei seinen früheren Leaks behielt er mehrmals Recht, was Produktdetails angeht. Bei Release-Zeiträumen und Preisen irrte er sich hingegen schon öfters.

Man darf hoffen, dass er sich dieses Mal zumindest beim Preis irrt, denn der ist happig.

Teuer und verdammt schwer

1.799 US-Dollar soll das Pixel 7 Fold kosten. Das hat Jon Prosser von einer Quelle erfahren, die anonym bleiben will. Zudem soll es im Mai 2023 erscheinen. Außerdem wurden Prosser Bilder des Smartphones gezeigt, auf dessen Basis er dann diese Renderings erstellt hat, die das Foldable von allen Seiten akkurat darstellen sollen.

Wer etwa 1.200 € sparen möchte und auf das Falten verzichten kann, erhält mit dem normalen Pixel 7 einen sehr guten Allrounder. Wer sich dafür interessiert, kann sich unseren Test dazu durchlesen:

Wir haben euch die von Prosser geteilten Renderings auf Basis der ihm gezeigten Bilder in unserer Übersicht zusammengestellt.

Wie man auf den Bildern erkennen kann, gibt es zwei verschiedene Farben: Obsidian Black und Chalk White. Die Verarbeitung scheint auf hohem Niveau zu sein, was in Anbetracht des ernormen Preises zu erwarten wäre. Jon Prossers Quelle erwähnte noch zudem, dass das Smartphone verdammt schwer sei.

Wer sich für ein hochwertiges Foldable interessiert, das man heute schon kaufen kann, kann sich das Samsung Z Fold 4 anschauen. Unser Kollege Patrick hat es für euch getestet:

Hättet ihr Interesse an einem Foldable von Google und wärt ihr auch bereit, den hohen Preis dafür zu bezahlen? Und wenn ihr schon ein Falthandy habt: Was müsste das Pixel 7 Fold mitbringen, damit ihr wechselt? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!