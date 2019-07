Google stellt neue Emojis für Android-Smartphones vor

Die Nachricht, dass es bald neue Emojis für Android und iOS geben wird, machte bereits im vergangenen Februar die Runde - doch jetzt erst gab Google passend zum Welt-Emoji-Tag bekannt (via Techradar), wie die neuen Emojis genau aussehen werden.

Insgesamt 65 Symbole sollen nach der Freigabe durch das Unicode Consortium noch im Jahr 2019 erscheinen.

Googles Emojis setzen im Vergleich zu Apples Version auf ein flaches, Sticker-ähnliches Design ohne auffällige Verzierungen. Die neuen Symbole beinhalten vor allem Darstellungen von Menschen mit Behinderungen sowie verschiedener Hautfarbe und Geschlechts.

