Nachdem US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche den Telekommunikationsnotstand ausgerufen hat, folgen nun die ersten handfesten Konsequenzen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters (via Heise) berichtet, wird Google den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei fortan nicht mehr mit Hardware und Software versorgen.

Künftige Smartphone-Modelle von Huawei werden aber nach aktuellem Stand von neuen Android-Updates und vielen Diensten wie etwa dem Play Store, Gmail, Maps und Chrome ausgeschlossen.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.