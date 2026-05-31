The Boys ist selten zimperlich, aber was war selbst Soldier Boy zu krass? Eine Szene von Staffel 5 hat Jensen Ackles vom Set vertrieben

Eigentlich gehört in dieses Bild noch eine Badewanne ... Bildquelle: Amazon MGM Studios

The Boys reizt Grenzen gerne bis auf das Äußerste aus. Soldier-Boy-Darsteller Jensen Ackles hat seine eigenen dabei das erste Mal nach vier Jahren in der Serie erreicht.

Bereits im Vorfeld der finalen, fünften Staffel teaste er eine Szene an, die ihn dazu bewegte, regelrecht die Flucht zu ergreifen. Obwohl er das Drehbuch kannte, war er nicht darauf vorbereitet, was er sehen würde.

Damals gab er preis:

Ich hatte nicht gesehen, was da vor sich ging. Wir hatten das ausgeblendet, wir hatten es [nur] geprobt. [Aber] als die Kamera lief, änderte sich die Situation, und ich hatte das nicht mitbekommen. Und als ich reinkam, dachte ich nur: »Oh Gott«, und bin einfach wieder rausgegangen. Ich sagte so etwas wie: »Es tut mir leid, darauf war ich nicht vorbereitet.«

1:26 »Hier ist das Budget von Staffel 5 hingeflossen« - Der erste Teaser zu Vought Rising ist da! Doch der Schmerz über das enttäuschende The-Boys-Finale sitzt bei Fans noch tief

Autoplay

Um welche Szene aus Staffel 5 ging es?

Homelander hat eine bizarre Vorliebe für Muttermilch. Das wissen wir alle und wenn er sie in der Serie trinkt, wundert sich niemand mehr. Liegt Antony Starr dann aber plötzlich in einer Badewanne voller Muttermilch, ist das noch einmal eine andere Hausnummer.

Das dachte sich vermutlich auch Jensen Ackles, der in The Boys Homelanders biologischen Vater Soldier Boy verkörpert. Auf der Fan-Convention PurCon 10 in Düsseldorf bestätigte der 48-jährige Schauspieler vor Kurzem, dass es um die eben genannte Szene aus Folge 6 ging (via X).

Falls ihr noch einmal eine Erinnerung braucht, bitte schön! Die verwunderte Miene musste Ackles bestimmt noch nicht einmal spielen:

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Fans sind verwundert

Fans fragen sich, warum die Szene so eine heftige Reaktion bei Ackles auslöste. Immerhin war er schon in Staffel 3 im legendären »Herogasm« involviert. Einmal im Jahr treffen sich im Universum diverse Supes für körperlichen Spaß in einer Villa und wie wild es da zugeht, hat die sechste Folge 2022 gezeigt.

Ein paar Kommentare listen wir euch hier mal auf:

»Der Typ war buchstäblich im Herogasm, aber genau hier zieht er die Grenze?« – User EmptyJump2245

»Herogasm war einfach nur eine Orgie für Superhelden, im Kontext eigentlich nichts Beunruhigendes; ein Mann, der in Muttermilch schwimmt, ist für Superhelden und Menschen gleichermaßen ekelerregend« – User mediafred

»Ich frage mich, woher Homelander eigentlich so viel Muttermilch hatte, um eine Wanne damit zu füllen.« – User Extension_Breath1407

»Ich meine, es war ja nicht wirklich Muttermilch, Jensen weiß, dass es nur Wasser mit weißer Farbe darin war. Es ist viel weniger beunruhigend, wenn man weiß, dass es nicht echt ist, daher ist es immer noch etwas rätselhaft, warum er so reagiert hat.« – User Jake-of-the-Sands

»Ich meine, manche Leute finden Milch einfach nur eklig. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in ihrer Haut zu stecken und zu sehen, wie jemand darin badet.« – User JuiccyMang0

Es gibt jedoch auch einige in den Kommentaren, die dahinter eher eine Art Vermarktungsstrategie vermuten. Denn für sie hat The Boys schon deutlich schlimmere Szenen und Aktionen gezeigt.

Mit The Boys ist jetzt endgültig Schluss. Nur wenige Tage nach dem Serienfinale gab es aber bereits den ersten Teaser zum kommenden Spin-off Vought Rising. Dort spielt Soldier Boy eine tragende Rolle, denn die Serie kehrt zu den Anfängen von Vought zurück. Das Video findet ihr im Artikel. Mehr zu The Boys gibt’s in der Linkbox oben.