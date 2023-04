Googlen könnte sich bald stark verändern - was der Suchmaschinen-Gigant mit »Projekt Magi« plant

Google will »KI in Häuser und Handys auf der ganzen Welt unterbringen«

Google arbeitet derzeit an einer neuen Suchmaschine, die von K.I.-Technologie betrieben wird. Das Projekt trägt den Codenamen »Magi« und setzt sich als Ziel, KI in Handys und Heimen auf der ganzen Welt unterzubringen.

Laut einem Bericht der New York Times, soll die neue Suchmaschine den Nutzern ein weitaus personalisiertes Erlebnis bieten als der aktuelle Service des Unternehmens, indem es die Bedürfnisse der Nutzer vorhersieht.

Das könnte nun auch der richtige Schritt sein, um Samsung nicht zu verlieren, denn das süd-koreanische Tech-Unternehmen will sich vielleicht von Google verabschieden:

Herber Schlag für Google: Samsung zieht alten Suchmaschinen-Konkurrent für ihre Handys in Betracht

Suchmaschine soll Suchverhalten der Nutzer erlernen und es so verbessern

Die neue KI-Suchmaschine, an der ein Team aus 160 Vollzeit-Mitarbeitern arbeitet, befindet sich noch in einem frühen Stadium, ohne Zeitrahmen für die Veröffentlichung. Dieser neue Versuch zeigt aber deutlich, dass Google im Rennen der künstlichen Intelligenzen nicht den Anschluss an Microsoft Bing und OpenAIs ChatGPT verlieren will.

Die neue Suchmaschine würde lernen, was Nutzer wissen wollen, basierend auf dem, wonach sie suchen. Darüber hinaus würde sie die Suchanfragen mit personalisierten Anzeigen und zur Suche relevanten Informationen ergänzen. Zusätzlich soll es möglich sein, Transaktionen direkt in der Suchmaschine abzuschließen.

Wie von ChatGPT und anderen Sprachmodellen gewohnt, soll die Google-Suche konversationsfähig werden und sich auf vergangene Suchen beziehen können.

Auch andere Google-Services sollen mit KI verbessert werden

Der Internet-Gigant ist fest entschlossen, KI in so vielen Services und Produkten unterzubringen wie möglich. Darunter zählen unter anderem:

Google Earths Mapping-Technologie

Musik-Suche über einen Chatbot

GIFI: KI-Bildgenerator, der in die Google Bildersuche integriert werden soll

Tivoli Tutor: Neue Sprachen mit KI-Konversationen erlernen

Searchalong: Ein Chatbot, der einen beim Browsen des Webs begleiten kann

Außerdem soll die Suchmaschine in der Lage sein, Fragen zur Software-Codierung zu beantworten und Code auf Anfrage des Benutzers zu schreiben.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie schnell Google auf OpenAI und Microsoft reagiert und wie sich Suchanzeigen und SEO (Search Engine Optimisation) in nächster Zeit, mit den schnellen Veränderungen der Suche, weiterentwickeln. Projekt Magi soll schon nächsten Monat einer kleinen Menge an Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

Wie findet ihr Googles Vorhaben »KI in Häuser und Handys auf der ganzen Welt unterzubringen«? Ist dies eine gute Idee oder ist der Internet-Gigant zu ambitioniert? Außerdem sind KI-gestützte Suchen nichts Neues, da Microsoft dieses mit Bing schon anbietet. Benutzt ihr sie und was könnt ihr darüber berichten? Schreibt es uns in die Kommentare!