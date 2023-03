»Wie schlimm hat mein Freund meine Grafikkarte gegrillt?« – Abenteuerlicher Stromanschluss versetzt Spieler in Sorge

Damit eine Grafikkarte richtig funktioniert, braucht sie genug Strom. Den bekommt sie über den PCI-Express-Slot auf dem Mainboard, in dem sie steckt und gegebenenfalls über passende Kabel vom Netzteil. Soweit, so simpel. Aber was tun, wenn nicht genug dieser Kabel vorhanden sind?

Genau vor diesem Problem stand ein Spieler mit einer GTX 1080 Ti, die er von seinem Freund bekommen hat. Sie besitzt einen Stromanschluss mit sechs Pins und einen mit acht Pins, das Netzteil seines PCs gibt aber offensichtlich nur ein Kabel mit sechs und zwei Pins her. Seine Lösung sieht folgendermaßen aus:

Hier dachte sich wohl jemand: "Zwei Strombuchsen an der Grafikkarte, nur ein Kabel - null Problemo!"

Dieses Bild hat auch der ehemalige Besitzer der GPU mit Schrecken gesehen und in einem Reddit-Beitrag gefragt, wie schlimm es seine alte Grafikkarte durch diesen abenteuerlichen Stromanschluss wohl erwischt haben wird. Doch es gibt gute Nachrichten für ihn: Der GTX 1080 Ti dürfte nichts passiert sein.

Stromanschlüsse für Grafikkarten machen es euch leicht

Schauen wir uns den konkreten Fall etwas genauer an: Das verwendete PCI-Express-Stromkabel kann sowohl in eine Buchse mit sechs Pins als auch mit acht Pins gesteckt werden. Dafür besitzt es zwei separate Pins, die in diesem Fall fälschlicherweise alleine in die zweite Strombuchse gesteckt wurden.

Bei den beiden zusätzlichen Pins handelt es sich aber nur um einen Masse- und um einen so genannten Sense -Pin. Letzterer dient richtig angeschlossen dazu, dem Netzteil zu signalisieren, dass der Stromstecker in einer 8-Pin-Buchse untergebracht ist.

Die für die Stromzufuhr entscheidenden 12-Volt-Anschlüsse befinden sich aber alle im Hauptstecker mit den sechs Pins. Diesen Stecker an der falschen Stelle anzubringen, wird gleichzeitig durch unterschiedlich geformte Pinführungen verhindert.

Grundsätzlich sind die beiden zusätzlichen Pins übrigens nur für den Anschluss ganz rechts in der 8-Pin-Buchse an der Grafikkarte gedacht. Übt man etwas Druck aus, passen sie aber auch wie im Bild oben zu sehen in die beiden Pin-Buchsen links daneben. Schaden fügt man der Grafikkarte so aber nicht hinzu.

Unser Selbsttest bestätigt die Theorie

Kein Schaden entstanden: Die GTX 1080 Ti lief nach unserem kurzen Selbsttest problemlos weiter.

Die Theorie bestätigt sich in unserem oben zu sehenden Selbsttest mit einer Founders Edition der GTX 1080 Ti: Sind die Kabel wie im Bild zu sehen angeschlossen, drehen sich zwar die Lüfter der GPU, aber das Bild bleibt schwarz. Schließen wir die Kabel danach richtig an, läuft jedoch alles wieder wie gewohnt.

Der Autor des oben verlinkten Reddit-Beitrags hat inzwischen in einem Kommentar bestätigt, dass das Netzteil erwartungsgemäß keinen Schaden genommen hat: Mit der alten Grafikkarte des Spielers startet sein PC wie zuvor problemlos.

Er konnte die GTX 1080 Ti zwar bislang noch nicht auf etwaige Schäden testen. Sie wird aber mit Sicherheit ebenfalls weiter funktionieren. Um ein zweites PCI-Express-Stromkabel für die ausreichende Energieversorgung kommt sein Freund aber so oder so nicht herum.

Sind euch schon mal ähnlich abenteuerliche Anschlüsse begegnet, als ihr bei einem Freund in seinen PC geschaut habt? Gibt es kuriose Fehler, die ihr selbst beim Zusammenbau eines neuen Rechners in der Vergangenheit gemacht habt, von denen ihr uns erzählen wollt? Wir freuen uns über jede selbstironische Ehrlichkeit - und wenn es nur um die mal wieder vergessene Abdeckung der Mainboard-Anschlüsse geht.