Die Titanic in Traum-Grafik: Gratis-Download bringt euch die volle Pracht der Unreal Engine 5 auf den PC

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Reisebericht von der Titanic meines geschätzten Kollegen Sören Diedrich, den er vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht hat. Schon damals hat ihn (und laut Kommentaren auch so manchen von euch) die Grafik sehr beeindruckt - und jetzt wird sie sogar noch besser.

Möglich macht das die neue Version 401 von Titanic - Honor & Glory auf Basis der Unreal Engine 5, die in einer kostenlosen Demoversion erschienen ist. Anlaufstelle für den etwa 40 GByte großen Download ist derzeit noch die Webseite der Entwickler. Wenn das Spiel erscheint, soll es aber auch auf Steam verfügbar sein.

Ein passendes Vergleichsvideo zeigt die Unterschiede zwischen der vorherigen Version 3 auf Basis der Unreal Engine 4 und der neuen Version 401 mit Unreal Engine 5. Auch wenn das Upgrade nicht in allen Szenen gleich groß ausfällt, erklimmt Titanic - Honor & Glory trotzdem nochmal eine neue grafische Qualität durch den Engine-Wechsel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Realismus steht im Vordergrund

Bislang steckt kaum Leben in den Titanic-Demos. Das soll sich aber bis zum noch nicht näher bestimmten Release des Spiels ändern. Im Fokus stehen dabei laut Entwicklern das Design der Titanic und die Erzählung ihrer unglaublichen Geschichte .

Ziel ist es, das gesamte Schiff (!) nachzubauen und erkundbar zu machen. Project 401 zeigt immerhin bereits etwa 50 Prozent der Titanic. Außerdem soll es auch einen Sink-Modus in Echtzeit und VR-Unterstützung geben. Das dürfte in Anbetracht der hohen Opferzahl von fast 1.500 Menschen bei dem Unglück aus dem Jahr 1912 eine sehr bedrückende Erfahrung sein.

Bereits vor sechs Jahren haben die Entwickler ein erstes Video zu diesem Modus veröffentlicht, was mit 86 Millionen Aufrufen bei Youtube extrem erfolgreich ist. Das erste Video zu dem Projekt im Allgemeinen ist sogar zehn Jahre alt, zum Start basierte es noch auf der Cryengine 3.

Welche riesigen Dimensionen echte Kreuzfahrschiffte heutzutage erreichen können, seht ihr im folgenden Artikel sehr eindrucksvoll:

Mehr zum Thema Dieses Schiff ist so groß, dass selbst die Titanic darin vier Mal Platz fände von Alexander Köpf

Habt ihr euch schon eine Demo-Version von Titanic - Honor & Glory selbst angesehen? Falls ja, wie hat sie euch gefallen, insbesondere mit Blick auf die Technik? Und falls nein, habt ihr dennoch grundsätzlich Interesse an dem Spiel oder spricht es euch trotz schicker Grafik mit neuer Unreal Engine 5 eher nicht so an? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!