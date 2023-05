Grafikkarten-Geheimtipp: Wenn dieser Preis es zu uns schafft, sehen Nvidia und AMD alt aus

Aktuelle Grafikkarten sind für eines sicher nicht bekannt: Niedrige Preise. Es wird zwar Stück für Stück besser, auch durch den jüngsten Release der RTX 4060 Ti und der RX 7600. Es gibt aber noch viel Luft nach oben (beziehungsweise unten). Ausgerechnet Intel könnte bei diesem Problem nun mehr und mehr in die Bresche springen.

Kontrast zu den Prozessoren: Während der Chip-Riese mit Blick auf seine CPUs eher den Ruf hat, ziemlich hohe Preise zu verlangen, ist die Lage auf dem Grafikkartenmarkt für Intel eine völlig andere. Hier sind AMD und Nvidia stark etabliert, so dass Intel sich gezwungen sieht, auch über den Preis zu punkten.

Mehr zum Thema Intel meint es ernst: Die Konkurrenz für Nvidia und AMD wird besser und billiger von Nils Raettig

Das hat man bereits vor einigen Monaten demonstriert, indem die Kosten für Arc-Grafikkarte A750 von 349 Dollar auf 249 Dollar gesenkt wurden. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel. Jetzt deutet sich aber eine erneute Preissenkung an.

Die A750 mausert sich mehr und mehr zum Geheimtipp

In den USA war die Arc A750 bei den großen Händlern Newegg und Best Buy zeitweise für nur 199 US-Dollar zu haben (via Videocardz). Mittlerweile sind die Preise dort zwar wieder auf die besagten 249 US-Dollar angehoben worden. Es ist aber durchaus denkbar, dass es solche Angebote früher oder später auch nach Deutschland schaffen.

Aktuell kostet die Intel-Grafikkarte hierzulande 259 Euro. Sie ist laut Benchmarks der Kollegen von Computerbase ein Stück langsamer als die RX 7600, zumindest ohne Raytracing. Die frisch erschienene RX 7600 kostet dagegen momentan knapp 300 Euro. Intels RTX 4060 Ti spielt mit etwa 430 Euro in einer anderen Preis- und Leistungsklasse.

Da die Treiber von Intel noch nicht so ausgereift sind wie die von AMD und Nvidia, kann es hier in Spielen tendenziell eher zu Problemen kommen. Spätestens zu einem Preis von nur 200 Euro wäre die Arc A750 aber eine echte Option für Spieler, die eine ordentliche Full-HD-Grafikkarte für möglichst wenig Geld wollen. Sollte es wirklich soweit kommen, erfahrt ihr es auf GameStar.de.

Wie denkt ihr über die aktuellen Intel-Grafikkarten Arc A750 und A770? Eine echte Alternative zu den Geforce-Modellen von Nvidia und den Radeon-GPUs von AMD? Oder kommen sie für euch stattdessen nicht in Frage, beispielsweise weil die Treiber noch nicht genau so zuverlässig arbeiten wie bei den etablierten GPU-Herstellern? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!