Alt gegen neu, AMD gegen Nvidia und Intel: Welche Grafikkarte steckt in euren Spiele-PCs?

Die ersten Grafikkarten der neuen RTX-4000-Generation sind bereits erschienen und die Modelle der RTX-3000- und RX-6000-Generation im Vergleich zu den Kosten Anfang 2022 stark im Preis gesunken. Wir wollen wissen, wie sich das auf eure Gaming-GPUs auswirkt und starten deshalb eine passende Umfrage.

Ebenfalls erstmals in der Umfrage mit dabei: Intel und die neuen Arc-Grafikkarten, auch wenn sich ihre Verfügbarkeit noch in Grenzen hält und die Treibersituation schwieriger ist als bei AMD und Intel. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Aber zurück zu dieser Umfrage. Ihr findet darin alle aus unserer Sicht relevanten Desktop-Modelle von AMD und Nvidia (und eben Intel) bis hinab zur GTX-900-Generation und den RX-400-GPUs. Setzt ihr auf eine noch ältere Grafikkarte oder eine Notebook-GPU, könnt ihr ganz am Ende die Option Keine davon auswählen.

Schreibt gerne in die Kommentare, falls euch ein wichtiges Modell in der Liste fehlt. Eben so könnt ihr uns dort auch wissen lassen, welche GPU ihr verwendet, warum ihr euch genau für diese Grafikkarte entschieden habt und ob ihr in naher Zukunft den Wechsel zu einer anderen GPU plant.

Eine mögliche Option ist beispielsweise die heute erscheinende Geforce RTX 4080, zu der ihr bereits einen ausführlichen Test auf GameStar.de findet. Demnach liefert sie eine sehr beachtliche Leistung, allerdings zu einem sehr hohen Preis, insbesondere für eine GPU der XX80-Reihe.

Im Dezember kommen außerdem die deutlich günstigeren Radeon-RX-7000-Grafikkarten von AMD auf den Markt, zu denen es bislang nur offizielle Performance-Daten und noch keine unabhängigen Benchmarks gibt. Wie sich AMD dabei im Duell mit Nvidia laut eigener Messungen aufgestellt sieht, erfahrt ihr hier:

Wir sind gespannt, wie sich die Verteilung der Grafikkarten seit unserer letzten Umfrage entwickelt hat und freuen uns über eine rege Teilnahme an unserer Umfrage!