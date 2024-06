Wie ist sowas überhaupt möglich? Spieler baut Grafikkarte auf eine Weise ein, die wir noch nicht gesehen haben

Das Bild steht nur symbolisch für Grafikkarten. Ein Foto der falsch eingebauten GPU könnt ihr weiter unten im Text aufrufen. (Bildquelle: Pixabay/Abigail Diseno)

Beim Zusammenbau eines Computers können sich einige Fehler einschleichen. So hatten wir vor über zwei Jahren von einem Spieler berichtet, der einen groben Schnitzer erst nach zweieinhalb Jahren bemerkt hatte.

Bei dem Einbaufehler, um den es in diesem Artikel geht, hat der Betreffende offenbar bis heute nicht gemerkt, dass er etwas falsch gemacht hat. Denn er oder sie bietet den PC inklusive des Fehlers für 600 US-Dollar zum Verkauf an. Aber seht selbst:

Es drängen sich mehrere Fragen auf:

Wie kann so ein grober Fehler unbemerkt bleiben?

Wie kann es überhaupt sein, dass man eine Grafikkarte auf diese Weise einbaut – müsste sie nicht brechen?

Nun, die erste Frage ist nicht wirklich zu beantworten, denn wenn etwas derart schief im Rechner steckt, sollten eigentlich sämtliche Alarmglocken läuten. Aber anscheinend ist der PC mehrere Jahre ohne Probleme gelaufen.

Diesen Rückschluss lässt die verbaute Grafikkarte, eine MSI Geforce GTX 1080 TI Gaming X 11G (Release 2017), zu. Außerdem steckt in dem Rechner noch ein Ryzen 7 2700X, der im Jahr 2018 auf den Markt gekommen ist.

Wie kann es überhaupt sein, dass man eine Grafikkarte auf diese Weise einbaut?

Das ist die interessanteste Frage in diesem Fall. So wie es aussieht, hat der Verkäufer die Grafikkarte zwar in den richtigen PCIe-Slot auf dem Mainboard eingesetzt, sich aber bei den Slots seines Gehäuses um einen Platz vertan.

Wie das sein kann, ist uns jedoch ein Rätsel. Wir haben uns mehrere Grafikkarten angesehen und probiert, wie weit sie sich verdrehen lassen. Das Ergebnis: Wir können die GPUs um höchstens ein bis zwei Millimeter nach oben drücken, mehr aber auch nicht. Jeder Millimeter mehr dürfte wohl dazu führen, dass die Platine Schaden nimmt.

Gleichzeitig braucht es sehr viel Kraft, um eine Grafikkarte derart falsch zu verbauen. Insofern verwundert es noch mehr, dass der Fehler nicht aufgefallen ist.

Da das Bild zudem keinerlei Biegung der Grafikkarte zeigt, ist eigentlich nur ein Schluss möglich: der oberste PCIe-Slot muss beschädigt worden sein. Aber wie durch ein Wunder läuft der PC immer noch.

Zumindest gibt das Mainboard keinen Fehlercode aus, sondern lediglich die Temperatur in Höhe von 35 Grad.

Es gibt unseres Erachtens auch keinen Hinweis darauf, dass es sich um Fake handelt. Das Foto sieht echt aus. Der Reddit-Nutzer Sixplixit gibt außerdem keinen Grund, an der Echtheit zu zweifeln.