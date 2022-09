In das größte Kreuzfahrtschiff der Welt passt die Titanic vier Mal hinein

Egal ob der längste Unterwassertunnel für Autos und Züge oder das potenziell bald größte Bauwerk der Welt, eines ist den meisten Projekten der Superlative gemein - sie sind stationär. Doch es gibt auch Ausnahmen: Kreuzfahrtschiffe beispielsweise sind bisweilen nicht nur mobil, sondern oft auch unfassbar groß. Wer schon einmal an einem Pier an einem Ozeanriesen emporgeblickt hat, wird wissen, warum Superlativ hier das richtige Wort ist.

74 9 Größtes Gebäude der Welt Der kleinste Staat der Welt passt vier Mal hinein

Und im März dieses Jahres wurde das größte Kreuzfahrtschiff überhaupt in Dienst gestellt. Die Wonder of the Sea ist sage und schreibe 362 Meter lang, 66 Meter breit, fast 73 Meter hoch und bietet Platz für 6.988 Passagiere sowie 2.300 Besatzungsmitglieder. Die insgesamt 2.867 Kabinen sind auf 16 Decks verteilt. Zur Unterhaltung gibt es an Bord unter anderem eine große Grünfläche, genannt Central Park, ein Aqua Theater als Kulisse für Shows und eine 46 Meter lange Rutsche, die über zehn Decks hinab führt. Daneben gibt es selbstredend jede Menge Restaurants, Kinos und eine obligatorische Minigolfanlage.

Die Wonder of the Seas verdrängt mit 230.000 BRZ (Bruttoraumzahl) die Symphony of the Seas mit 228.081 BRZ auf den zweiten Platz. Beide Schiffe fahren unter der Flagge des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean International und zählen zur Oasis-Klasse. Die Baukosten in Höhe von 1,3 Milliarden Euro sind ebenfalls rekordverdächtig.

Die Allianz Arena wirkt daneben wie ein Einfamilienhaus

Um euch einmal zu verdeutlichen, wie groß die Wonder of the Seas ist: Seid ihr schon einmal in München an der Allianz Arena vorbeigefahren? Nun, das Passagierschiff würde die Heimstätte des FC Bayern um 23 Meter überragen und wäre auch noch 104 Meter länger. Nur in Sachen Breite muss es sich geschlagen geben (66 versus 227 Meter).

Falls ihr schon einmal in der Allianz Arena gesessen habt: Selbst in den obersten Rängen könntet ihr gerade einmal das Heck des Schiffs erkennen, denn es ist gut dreieinhalb mal so lang und genauso breit wie das Spielfeld (68 mal 104 Meter).

Ihr wollt noch mehr Vergleiche? Gemessen am Volumen, das wir der Einfachheit halber jeweils als Quader berechnet haben, ist die Wonder of the Seas vier Mal größer als die RMS Titanic (gesunken auf ihrer Jungfernfahrt am 15. April 1912). Das einst größte Passagierschiff der Welt war 294 Meter lang, 53 Meter breit und 28 Meter hoch. Ein Quader mit diesen Maßen kommt auf ein Volumen von 436.296 Kubikmetern, während es für den neuen Spitzenreiter 1.744.116 Kubikmeter sind.

Das größte Passagierflugzeug der Welt in Form des Airbus A380-800 (Flügelspannweite in einen Quader mit eingerechnet) würde sogar 140 Mal in das neue größte Kreuzfahrtschiff passen.

Zum Schluss noch ein ernüchternder Rekord: Die Wonders of the Seas verbraucht täglich die unglaubliche Menge von 250.000 Litern Diesel. Die werden neben dem Antrieb auch für die Energiegewinnung benötigt. Das Schiff ist also nicht nur mit Blick auf seine Dimensionen beinahe eine Kleinstadt. Apropos Energie:

Was haltet ihr von dem Kreuzfahrtschiff? Könntet ihr euch eine Reise darauf vorstellen? Oder seid ihr gegen Kreuzfahrten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!