Erst die drei größten Atomkraftwerke der Welt zusammen liefern so viel Energie wie bald dieser riesige Windpark

Um den Temperaturanstieg auf der Erde auf höchstens 2 Grad zu begrenzen, will die Europäische Union bis ins Jahr 2050 praktisch klimaneutral sein. Das heißt, in nicht einmal 30 Jahren sollen nur noch wirklich unvermeidbare Treibhausgase ausgestoßen werden. Ein schwieriges Unterfangen, bei dem erneuerbare Energiequellen eine ganz zentrale Rolle spielen. Die wohl bekanntesten Vertreter darunter sind Sonnen- und Windkraft.

Deutschland gilt dabei als einer der Vorreiter, zumindest in Europa. Der größte Anteil an erneuerbaren Energien wird mittlerweile jedoch in China erzeugt. Im Reich der Mitte befindet sich auch die größte Windkraftanlage der Welt. Obwohl noch gar nicht vollständig installiert, liefert der Gansu Windpark (auch Jiuquan Wind Power Base genannt) bereits jetzt acht Gigawatt Strom. Wenn er einmal fertiggestellt ist, sollen es sogar 20 Gigawatt sein.

Da können selbst die größten Atomkraftwerke einpacken

Um das einmal einzuordnen: Das leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands ist Isar/Ohu 2 mit einer Bruttoleistung von 1.485 Megawatt. Netto, also das, was wirklich ins Stromnetz eingespeist wird, sind es immerhin 1.410 Megawatt. Erst die drei größten Kernenergieanlagen der Welt zusammen liefern so viel Strom wie der Gansu Windpark in Zukunft:

Kashiwazaki-Kariwa (Japan): 7.965 Megawatt netto

7.965 Megawatt netto Bruce (Kanada): 6.272 Megawatt netto

6.272 Megawatt netto Ulijin: (Südkorea): 5.853 Megawatt netto

Der auf dem Bild unten zu sehende Gansu Windpark entsteht seit dem Jahr 2009 in der Provinz Gansu, nahe der Stadt Jiuquan, am Rande der Wüste Gobi. Ursprünglich sollte er bis zum Jahr 2020 vollständig ausgebaut sein, mittlerweile steht dagegen das Jahr 2025 als Termin für die Fertigstellung im Raum. Bereits fertiggestellt ist eine 2.283 Kilometer lange Verbindung zum Stromnetz der Provinz Hunan und somit auch dem Rest Chinas.

Die Jiuquan Wind Power Base ist dabei nicht die einzige Windkraftanlage, die in China entsteht. 2005 verabschiedete die Regierung ein Gesetz zu erneuerbaren Energien, das insgesamt sechs Windparks vorsieht. Zusammen sollen sie einmal 200 Gigawatt Leistung erbringen können.

Unter Idealbedingungen könnten diese Windparks zusammen 1.752 Terawattstunden Strom jährlich einspeisen. Nur zum Vergleich: Der Stromverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2021 laut Statista bei 508 Terawattstunden. In der Praxis werden es aber spürbar weniger sein, denn Wind weht nicht immer gleich stark.

Habt ihr geahnt, dass es eine so große Windkraftanlage wie Gansu gibt? Und was haltet ihr von dem Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!