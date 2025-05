Den vielleicht coolsten Trailer zu GTA 6 kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber er kommt nicht von Rockstar und zeigt ein völlig anderes Spiel

Grand Theft Auto 6 mal ganz anders: Das ist das Motto eines coolen YouTube-Videos.

So mancher von euch hat vielleicht genug von Nachrichten über GTA 6. Aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich für euch lohnt, dranzubleiben!

Denn während bei den bislang veröffentlichten offiziellen Trailern zu GTA 6 vor allem die beeindruckende Grafik mit ihrem extrem hohen Detailreichtum weltweit für offene Münder sorgt, gibt es ein Fan-Projekt zu dem Spiel, das genau das Gegenteil davon zeigt.

Es handelt sich um ein YouTube-Video des Kanals Welcome to the 80s, wobei der Name schon klarmacht, wohin die Reise bei dem GTA-6-Video geht. Vorab lohnt es sich, einen Blick auf den ersten offiziellen Trailer von Rockstar zu werfen, der als Vorlage diente:

Die sehenswerte 80er-Version von GTA 6

Die Inhalte aus dem ersten Trailer hat sich der besagte YouTube-Kanal geschnappt und daraus eine Version mit minimalistischer Grafik gebaut, die laut Titel so im Jahr 1989 hätte erscheinen können (was auch ich sehr passend finde).

Wie cool das Endergebnis geworden ist, seht ihr im unten eingebetteten Video. Der Macher davon hat laut eigener Angaben etwa drei bis vier Monate daran gearbeitet.

Von der Musik über die Grafik bis hin zur gesamten Umsetzung stimmt hier einfach sehr, sehr viel. Das Video hat bislang fast eine Million Aufrufe gemacht und kommt auch in der Community sehr gut an.

Zum Vergleich: Die beiden offiziellen Trailer zu GTA 6 kommen aktuell zusammen auf über 350 Millionen Views.

Ob es aus heutiger Sicht wirklich Spaß machen würde, so ein GTA zu spielen, steht sicherlich auf einem anderen Blatt und ein entsprechendes Spiel wird es wohl nie geben. Sehr cool finde ich das Projekt aber dennoch.

Der Macher des Videos ist ein Spieleentwickler

Apropos Spiel: Das Video stammt von einem Entwickler. Sein erstes Spiel Florida Interstate '86 ist bereits auf Steam gelistet und für Android und iOS verfügbar, wenn auch im Falle von Steam nicht in Deutschland. Die Beschreibung des Titels lautet folgendermaßen:

Willkommen bei Florida Interstate '86, einem leichtgewichtigen Fahrspiel, bei dem es darum geht, so lange wie möglich in den Sonnenuntergang zu fahren und dabei Punkte durch das Sammeln von Kassetten und gefährliches Fahren zu sammeln. Ein dynamisches Beleuchtungssystem bei Sonnenuntergang, eine Auswahl an farbenfrohen Sportwagen im Retro-Stil und ein Synthwave/Chillwave-Soundtrack sorgen dafür, dass jede deiner Fahrten in diesem 80er-Jahre-Fantasie-Sunshine State einzigartig ist.

Dass Spiele in einem Retro-Look ganz anders und sehr cool wirken können, haben bereits Beispiele aus der Vergangenheit wie im oben verlinkten Fall von Horizon: Zero Dawn indes mehrfach gezeigt.

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch der Fan-Trailer zu GTA 6 so gut gefallen hat wie mir und ob ihr euch vorstellen könnt, ein GTA in diesem Look zu spielen.