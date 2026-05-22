Mann verklagt Nintendo auf 341.000 Dollar, weil er kein Pokemon-Professor sein darf

Nintendo wird verklagt, aber Pikachu muss hoffentlich nicht hinter Gitter.

Was ist euer Traumberuf? Pilot? CEO? Matratzentester? Der Wunsch eines 34-jährigen aus dem US-Bundesstaat Iowa war es offenbar, Pokémon-Professor zu werden. Und ja, diesen Titel gibt es tatsächlich außerhalb der Spiele. Kyle Lee Owens wird ihn aber niemals tragen, wenn es nach Nintendo geht.

Vorstrafe als Ausschlusskriterium

Jeder Fan kann sich ganz offiziell bei der Pokémon Company bewerben und an dem Programm teilnehmen. Pokémon-Professoren können dann bei offiziellen Turniern und Meisterschaften als Schiedsrichter und Assistenten arbeiten, bekommen Belohnungen und verdienen Punkte in einem exklusiven Professor Store .

Dass sich jeder Fan bewerben kann, heißt aber längst noch nicht, dass alle den Titel bekommen. Die Pokémon Company verlangt von Bewerbern auch Ehrlichkeit, Integrität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Teil des Bewerbungsprozesses ist außerdem ein Hintergrundcheck und genau da lief es für Owens schief.

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Denn offenbar hat Owens keine weiße Weste: Er wurde in Iowa vor einigen Jahren bereits wegen eins Verbrechens rechtskräftig verurteilt. Außerdem lag in einem anderen US-Bundesstaat ein ausstehender Haftbefehl gegen den Pokémon-Fan vor.

Dabei ging es um das Nichterscheinen vor Gericht im Zusammenhang mit den Vergehen der Störung der öffentlichen Ordnung durch Beteiligung an einer Schlägerei, des Besitzes, der Reparatur oder des Verkaufs einer gefährlichen Waffe sowie der Sachbeschädigung .

Aus diesem Grund lehnte die Pokémon Company die Bewerbung von Owens ab und das will der nicht auf sich sitzen lassen. Er verklagt die Pokémon Company und Nintendo auf Schadensersatz in Höhe von 341.000 Dollar. Durch die Ablehnung seien ihm nämlich Einnahmen in dieser Höhe entgangen, unter anderem durch Produktverkäufe . Eine Antwort von Nintendo auf die Klage steht bisher noch aus.

Wenn Nintendo mit Gerichtsverhandlungen Schlagzeilen macht, dann sind die Pokémon-Publisher normalerweise diejenigen, die selbst klagen. Ein bekanntes Beispiel aus den letzten Jahren ist Palworld, das erfolgreiche Survival- und Kreaturensammelspiel, in dem Nintendo eine Verletzung seiner Patentrechte sieht. Erst kürzlich wurde noch ein weiteres Spiel gezeigt, das wahrscheinlich die Pokémon-Anwälte aktivieren wird, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.