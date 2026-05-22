The Boys: Das Comic-Ende ist viel, viel härter und Homelander nicht mal das große Problem

Das Ende von The Boys ähnelt der Vorlage. Aber es gibt durchaus gravierende Unterschiede. Bildquelle: Amazon Studios

Das war’s mit The Boys. Im Finale von Staffel 5 haben Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) ihren blutigen Streit endlich beendet. Jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere von euch vielleicht die Frage: Wie ist das eigentlich im Comic abgelaufen?

Immerhin kennen wir das Ende der Vorlage bereits seit 2012, als der Comic von Garth Ennis und Darick Robertson nach 72 Ausgaben offiziell beendet wurde. (2020 folgte nochmal eine Art Epilog mit dem Titel Dear Becky.)

Um es schon mal vorwegzunehmen: In den finalen Kapiteln des Comics fliegen die Fetzen! Wahrscheinlich sogar mehr, als es sich der ein oder andere Fans von der TV-Serie erhofft hat. Natürlich begeben wir uns ab dieser Stelle tiiief ins Spoiler-Territorium.

Seid ebenso gewarnt: Es wird durchaus grafisch! Der The-Boys-Comic ist mindestens genauso heftig wie die TV-Serie, manchmal übertrifft er die Verfilmung in dieser Hinsicht sogar.

2:15 Nostalgisch geworden? Hier ist der allererste Trailer zu Staffel 1 von The Boys

Autoplay

Die Grundlagen des The-Boys-Comics

Aber beginnen wir erstmal von vorne:

Der Comic ist leicht anders strukturiert als die TV-Serie. Die Boys handeln nicht auf eigene Faust, sondern als strenggeheime Spezialeinheit, die direkt der CIA unterstellt ist . Butcher, Hughie, Frenchie, MM und The Female (im Comic bleibt Kimikos Name ein Geheimnis) werden also direkt von der US-Regierung gesponsert und unterstützt.

. Butcher, Hughie, Frenchie, MM und The Female (im Comic bleibt Kimikos Name ein Geheimnis) werden also direkt von der US-Regierung gesponsert und unterstützt. Ebenso verfügen alle Mitglieder der Boys von Anfang an über Superkräfte , allerdings ohne exotische Varianten: Jedes Mitglied ist übermenschlich stark und kann verdammt viel einstecken. Außerdem werden sie von der Supe-Community wie ein Schreckgespenst gefürchtet.

, allerdings ohne exotische Varianten: Jedes Mitglied ist übermenschlich stark und kann verdammt viel einstecken. Außerdem werden sie von der Supe-Community wie ein Schreckgespenst gefürchtet. Die Missionen der Boys folgen oft demselben Schema: Einen Supe oder eine Gruppe von Supes ausfindig machen, Beweismaterial sichern, sie erpressen oder gegebenenfalls sogar ausschalten. (Fairerweise läuft es in den meisten Fällen auf das Letztere hinaus.) Im Verlauf der Comics arbeiten sich so die Boys die Rangleiter bis zu den Seven und Homelander nach oben.

Die Boys aus den Comic müssen sich vor den Vought-Supes nicht verstecken - ganz im Gegenteil. Bildquelle: Panini/Dynamite Entertainment

Alles klar soweit? Dann kommen wir jetzt schon zum großen Finale.

Homelanders Supe-Coup

Über den Verlauf der insgesamt 72 Ausgaben von The Boys hinweg plant Homelander einen Coup, um die Menschheit der Superhelden-Rasse zu unterwerfen. Dafür sammelt er stetig Verbündete sowie Gleichgesinnte, um die Kontrolle über die USA an sich zu reißen.

Das gipfelt in Homelanders Übernahme des Weißen Haus , wo er den amtierenden US-Präsidenten tötet und seine Supe-Armee auf das Land loslässt. Das Militär geht zum Gegenangriff über, während Butcher auf eigene Faust das Weiße Haus stürmt.

, wo er den amtierenden US-Präsidenten tötet und seine Supe-Armee auf das Land loslässt. Das Militär geht zum Gegenangriff über, während Butcher auf eigene Faust das Weiße Haus stürmt. Im Oval Office kommt es dann zu einem großen Plot-Twist: Der Konflikt zwischen den Boys und den Seven wurde von Black Noir orchestriert und eskaliert . Denn hinter seiner Maske verbirgt sich in Wahrheit ein Homelander-Klon.

. Denn hinter seiner Maske verbirgt sich in Wahrheit ein Homelander-Klon. Black Noir wurde von Vought erschaffen, um Homelander auszuschalten , sollte er jemals aus der Reihe tanzen. Doch weil es dazu nie kam, begang Noir aus Langeweile die grausamsten Verbrechen und schob sie Homelander in die Schuhe. Der zweifelte immer mehr an seinem Verstand und ging davon aus, selbst ein blutrünstiger Psychopath zu sein, und verhielt sich immer ungehemmter.

, sollte er jemals aus der Reihe tanzen. Doch weil es dazu nie kam, begang Noir aus Langeweile die grausamsten Verbrechen und schob sie Homelander in die Schuhe. Der zweifelte immer mehr an seinem Verstand und ging davon aus, selbst ein blutrünstiger Psychopath zu sein, und verhielt sich immer ungehemmter. Es kommt zum Kampf zwischen Homelander und seinem Klon, bei dem Homelander getötet und Black Noir schwer verwundet wird. Butcher macht daraufhin mit Black Noir kurzen Prozess und bekommt seine Rache. Denn in Wahrheit war er es, der Butchers Frau Becky vergewaltigte, die daraufhin von ihrem ungeborenen Supe-Baby getötet wird. (Ryan existiert in den Comics nicht.)

Denn in Wahrheit war er es, der Butchers Frau Becky vergewaltigte, die daraufhin von ihrem ungeborenen Supe-Baby getötet wird. (Ryan existiert in den Comics nicht.) Homelanders Supe-Armee wird währenddessen von der US-Armee ausgelöscht. Weil die Möchtegern-Superhelden unkoordiniert und undiszipliniert vorgehen, haben sie gegen die mit panzerbrechender Munition ausgestatteten Soldaten und Jets keine Chance.

Damit endet der Coup von Homelander, Butchers Vendetta gegen ihn, aber nicht The Boys.

In den Comics ist Black Noir in Wahrheit ein Homelander-Klon. Bildquelle: Panini/Dynamite Entertainment

Billy Butcher als großer Endgegner von The Boys

Nach dem Tod von Homelander und Black Noir beschließt Butcher, dass die Welt ohne Supes besser dran ist. Dafür greift er nicht auf einen Virus (den gibt es in den Comics nicht), sondern auf eine fehlerhafte Version von Compound V zurück ... was fairerweise aber auf dasselbe hinausläuft.

Dafür greift er nicht auf einen Virus (den gibt es in den Comics nicht), sondern auf eine fehlerhafte Version von Compound V zurück ... was fairerweise aber auf dasselbe hinausläuft. Den Virus in der Welt zu verteilen, würde den Tod aller mit V behandelten Menschen bedeuten – und damit auch den von Butcher selbst, Hughie, MM, Frenchie, The Female und Starlight.

Weil Butcher weiß, dass ihn seine Teamkameraden zu stoppen versuchen würden, tötet er Mother’s Milk, Frenchie und The Female , verschont aber Hughie.

, verschont aber Hughie. Hughie bekommt von einem alten Verbündeten der Boys Wind von Butchers Plan und versucht ihn aufzuhalten. Das gelingt ihm sogar, doch bei dem Kampf wird Butchers Wirbelsäule gebrochen, wodurch er sich vom Hals abwärts nicht mehr bewegen kann. Butcher provoziert Hughie soweit, bis er von ihm getötet wird und stirbt mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Es kommt zu einem Zeitsprung von circa sechs Monaten, nach dem Hughie die Arbeit der Boys weiterführt, aber auf die gewalttätigen Methoden von Butcher verzichtet. Währenddessen hat Vought einen Imagewechsel durchgeführt und Superhelden als gescheitertes Experiment abgetan. Dabei stellt Hughie sicher, dass Vought keinen Vertrag mit der US-Regierung bekommt.

Der Comic endet mit Hughie und Annie, die sich gemeinsam in eine neue Zukunft aufmachen.

In der TV-Serie ist Hughie gezwungen, Butcher zu töten. Im Comic ist Butcher eigentlich schon besiegt, er provoziert aber Hughie, um von ihm umgebracht zu werden. Bildquelle: Panini/Dynamite Entertainment

Dear Becky als Epilog

2012 lieferte Autor Garth Ennis nochmal ein Pre/Sequel zu The Boys unter dem Titel Dear Becky nach: Ein Teil der Handlung erzählt die Geschichte von Hughie weiter, der andere die taucht in die Vergangenheit von Butcher ein.

Der Comic spielt circa zehn Jahre nach Homelanders gescheiterten Coup. Die Welt will von Superhelden nichts mehr wissen und die existieren so gut wie auch gar nicht mehr.

Und nachdem der ehemalige Vought-CEO Stan Edgar festgestellt hat, dass es sich bei Compound V und Superhelden um ein gescheitertes Produkt handelt, verliert er den Verstand und wandert ziellos durch Südamerika.

Die Handlung von Dear Becky dreht sich aber primär um Hughie, der ein Tagebuch von Butcher zugeschickt bekommt. Hier wird tief in die Vorgeschichte von Butcher und seiner Frau Becky eingetaucht.

Es stellt sich heraus, dass CIA-Chefin Susan Raynor Hughie das Tagebuch geschickt hat, um ihn psychisch zu brechen. (Die beiden agieren nicht gerade auf einer Wellenlänge.) Tatsächlich tritt aber das Gegenteil ein: Hughie kann dadurch endlich Frieden finden und entscheidet sich dazu, Starlight zu heiraten.

Aktuell plant Garth Ennis nicht, The Boys nochmal fortzusetzen. Und auch die Amazon-Serie wurde jetzt mit insgesamt fünf Staffeln beendet. Nach Diabolical und Gen V befinden sich derzeit aber noch zwei weitere Spin-offs in Entwicklung: Vought Rising, die im Frühjahr 2027 schon starten soll und das Projekt The Boys: Mexico.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.