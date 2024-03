Hat der Todesstern aus Star Wars genug Energie, um unsere Erde zu zerstören? Mit einer Formel kann man die benötigte Power errechnen

Wie zerbrechlich ist eigentlich unser Heimatplanet? Eine Gleichung liefert die unglaubliche Menge an Energie, die dafür wortwörtlich nötig wäre. (Symbolbild, Quelle: Anton Balazh - adobe.stock.com)

Wenn man sich die heutige Welt so ansieht, gibt es viele Szenarien, wie das Leben auf der Erde zerstört werden könnte: ein großes Artensterben, die fortschreitende Klimakrise oder ein weltweiter Atomkrieg.

Doch was wäre nötig, um die Erde selbst zu zerstören?

Mit dieser abstrakten Vorstellung hat sich das Wissensmagazin Spektrum beschäftigt. Star Wars-Fans werden an dieser Stelle sofort an den Todesstern denken, doch dieser Fall lässt sich auch ohne Science-Fiction mathematisch lösen: Dank der Gleichung der gravitativen Bindungsenergie.

So viel Kraft benötigt es, um unsere Erde zu zerstören

Was wäre also nötig, um die Erde in Stücke zu reißen? Das Wissensmagazin Spektrum benutzt in seiner Kolumne vom 17. März 2024 für die Berechnung die folgende Gleichung:

EG = (3G x M²) / 5R

Auf Deutsch: G steht für die Gravitationskonstante, M für die Masse der Erde und R für den Radius der Erde. Also 3 x Gravitationskonstante mal der Masse der Erde im Quadrat im Zähler und 5-mal den Radius der Erde im Nenner des Bruchs.

Das Ergebnis: Die Gleichung spuckt euch laut Spektrum eine gigantische Zahl aus: 200 Quintillionen Joule. Das ist eine Zahl mit 30 angehängten Nullen. Doch was sagt uns das Ergebnis?

Sie entspricht der Energie, die nötig ist, wenn man die durch Gravitationskraft zusammengehaltenen Bestandteile eines Körpers unendlich weit voneinander entfernen will. Florian Freistetter, Wissensmagazin Spektrum

Mit anderen Worten ist das also die Menge an Energie, um unsere Erde vollständig pulverisieren zu können.

Ein irrer Vergleich: Laut Spektrum entspricht das etwa einem sechzigstel der Energie, welche die Sonne jährlich produziert.

Todesstern versus Erde: Würde das Imperium unseren Planeten vernichten können?

Als Star Wars-Fan muss man sich diese Frage stellen: Könnte die gigantische Todeskugel unserer Erde zerstören wie den Heimatplaneten von Leia Organa? Hierzu verlassen wir die Welt der logischen Mathematik und begeben uns in den Bereich der Fanfiction.

Was wir wissen: Der Todesstern zerstörte in der Star Wars Episode IV den Planeten Alderaan. Laut der Fanseite Jedipedia besaß Alderaan einen Radius von 12.500 km. Unsere Erde ist ähnlich groß: Ihr Durchmesser beträgt 12.742 km.

Die Frage lässt sich also mit einem theoretischen Ja beantworten – zumindest, wenn der Todesstern mehr Energie aufbringen kann, um diesen Unterschied (242 km Durchmesser extra) auszugleichen.

Sollten wir also eines Tages unsere Erkundungen des Weltraums ausweiten, wäre es also vielleicht keine schlechte Idee, über die Gründung eines eigenen Jedi-Ordens nachzudenken ...

Sehenswert: Alle Fans von Star Wars dürfen sich auf den Release des neuen Spiels Star Wars Outlaws freuen. In diesem Video seht ihr 10 Minuten Gameplay aus dem neuen Titel:

10:38 10 Minuten Star Wars Outlaws am Stück: Erstes Gameplay lässt Star-Wars-Fantasien wahr werden

Oppenheimers Albtraum: Wie viel Energie steckt in unseren Atombomben?

Eine weitaus gruseligere Frage ist es, ob wir Menschen selbst in der Lage wären, uns den Boden unter den Füßen umgangssprachlich wegzubomben .

Seit dem Kinofilm Oppenheimer ist die Geschichte rund um die Entwicklung der schrecklichsten Erfindung der Menschheitsgeschichte vielen geläufiger: die Atombombe.

Davon gibt es heutzutage immer noch mehr, als uns allen lieb sein kann. Leider gibt es keine greifbaren Daten über die jeweilige Größe und Sprengkraft jeder Atombombe, weshalb es schwierig ist, eine genaue Prognose zu treffen.

Laut Statista wissen wir allerdings, dass es 2023 weltweit etwa 12.512 Atomsprengköpfe gab.

Hier kann also höchstens ein Gedankenexperiment angesetzt werden: Geht man davon aus, dass die Menschheit 12.500 Atomsprengköpfe in der Größe von Little Boy zünden würde, entspräche das einer freigesetzten Explosions-Energie von 56 Terajoule - pro Bombe.

Das Ergebnis: Rechnet man die Sprengkraft dieser Menge an Bomben zusammen, erhält man lediglich 17 Nullen: 7 x 10 hoch 17 Joule. Die reale Sprengkraft moderner Atomwaffen wird vermutlich noch deutlich höher liegen.

Wissenswert: Wer sich noch tiefer über das Thema der Atombomben einlesen will, kann diesem Link zum Wissensmagazin Quarks.de folgen. Dort lest ihr einen sehr ausführlichen Beitrag über Atombomben und ihre möglichen Auswirkungen auf uns und unseren Planeten. Hier könnt ihr tiefer tauchen, als es die Länge dieses Artikels hergibt.

Wir können also nur hoffen, dass dieses Gedankenexperiment ähnlich fiktiv wie der Todesstern bleibt und wir niemals den realen Ausgang erfahren werden.