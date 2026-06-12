Paar kauft Haus zum Renovieren, findet völlig unerwartet ganze Game Boy-Spielesammlung unter dem Bett – und im Rest vom Haus sogar mehrere Konsolen

Jede Menge Retro-Gaming-Hardware ist nicht unbedingt die Art von Fund, mit der man beim Kauf eines Hauses rechnet. (Bild: Reddit-Nutzer wvblocks)

Wenn man ein renovierungsbedürftiges Haus kauft, kann das eine ziemliche Wundertüte sein.

Meistens gilt das in Bezug auf die Arbeit, die hineingesteckt werden muss, teils aber auch in Bezug auf die Gegenstände, die sich noch im Haus befinden – so auch in diesem Fall von Reddit (via GamePro).

Was ist passiert?

Der Reddit-Nutzer wvblocks hat einen Forenbeitrag zum Hauskauf von ihm und seiner Frau gepostet. Es handelt sich demnach um ein renovierungsbedürftiges Objekt.

Womit er nicht gerechnet hat: Dass er in dem Haus unter einem Bett eine große Spielesammlung vorfinden würde. Die GameBoy-Titel vom Bild oben stellen dabei laut wvblocks nur einen Teil der Tonne an Spielen dar.

dar. Doch damit nicht genug: Wie Fotos von einem Folgebeitrag zeigen, fand das Paar in dem Haus später auch mehrere Spielekonsolen, unter anderem eine PlayStation, zwei PlayStation 2, eine PlayStation 3 und eine Nintendo Wii.

Normalerweise übernimmt man ein Haus beim Kauf leer geräumt. In diesem Fall haben sich die Käufer aber darauf eingelassen, sich gegen finanzielle Entschädigung durch den Verkäufer selbst um die Entrümpelung zu kümmern, was ihre überraschenden Funde erst möglich gemacht hat.

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Wie konnte es dazu kommen?

Der Reddit-Nutzer gibt an, dass ein Gespräch mit den Nachbarn etwas Licht ins Dunkel brachte.

Demnach hat in dem Haus ein Vater mit seinen drei Kinder gewohnt, die alle gerne gespielt haben. Zwei der Kinder sollen etwa 2010 ausgezogen sein, eines ist geblieben.

Zum Verkauf des Hauses kam es nun wohl deshalb, weil der Vater eine neue Arbeitsstelle bekommen hat. Um es sich besonders leicht zu machen, nahm er nur das mit, was in sein Auto passte, so die Nachbarn.

Dazu gehörte wahrscheinlich auch deutlich neuere Gaming-Hardware: Die Käufer haben im Haus leere Kartons einer PlayStation 5 und einer Xbox Series X gefunden.

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Was passiert jetzt mit den Funden?

In einem weiteren Kommentar gibt der Hauskäufer an, die Funde verkaufen zu wollen, genauer gesagt bei Ebay (die 30 wertvollsten Spiele), auf dem Facebook Marktplatz (die etwas weniger wertvolle Spiele im Bundle mit Konsolen) und in einem lokalen Geschäft (die am wenigsten wertvollen Spiele).

Auf diesem Weg ist es ihm und seiner Frau möglich, Handwerker für manche der Renovierungsarbeiten anzuheuern, statt alles selbst zu machen. Das käme ihnen sehr entgegen, da sie beide selbstständig tätig seien, so der Reddit-Nutzer.

Am Ende haben er und seine Frau also genau die richtige Entscheidung getroffen, als sie sich darauf eingelassen haben, die Entrümpelung selbst zu übernehmen.